Novo Jeep Commander disponível com 40 acessórios no mercado

O novo Jeep Commander 2026 chegou ao Brasil e está fazendo barulho! A nova versão traz mais de 40 acessórios exclusivos da linha Jeep Authentic Accessories, desenvolvidos pela Mopar. Esses itens não apenas elevam o visual e a funcionalidade do SUV, mas também seguem os altos padrões de qualidade e segurança da Stellantis. Assim, se você busca um carro que une robustez e elegância, o Commander promete ser uma escolha e tanto.

Um dos grandes diferenciais do novo Commander é que ele é o único no segmento que oferece um pacote completo de acessórios homologados pela própria Jeep. Isso inclui itens bem úteis como estribos laterais, engate reboque integrado, e até suportes para bicicletas. Perfeito para quem é aventureiro e quer proteger a cabine nas trilhas!

Para facilitar a vida na hora da personalização, a Jeep agrupou tudo em packs temáticos. Se você ama dar aquele toque pessoal ao seu carro, vai curtir o pacote Design, que conta com ponteiras de escapamento polidas e frisos personalizados. Já o pack Performance e Capacidade é para quem precisa de barras de teto e bagageiro tubular. Assim, não tem como faltar espaço para tudo o que a galera leva para a estrada.

O pacote Tecnologia também não deixa a desejar. Entre as novidades, temos a soleira iluminada e o carregador por indução, que facilita a vida de quem usa smartphone. E se conforto é a sua prioridade, o pack Conforto e Sofisticação vem com tapetes com bordas elevadas e um sistema que rebate automaticamente o retrovisor direito ao engatar a ré. Imagine só: você manobrando e evitando qualquer batidinha!

Os acessórios podem ser adquiridos separadamente, o que é ótimo. Tem desde protetores de cárter até iluminação interna. Assim, dá para adaptar o carro ao seu estilo de vida sem complicações.

Tudo foi cuidadosamente desenvolvido pela engenharia da Stellantis, garantindo não só a segurança, mas também a durabilidade dos itens. E o melhor: eles preservam a garantia original do veículo. A Jeep também aposta na fabricação local, com um alto índice de nacionalização e disponibilidade em toda a rede de concessionárias.

Preços e versões do Jeep Commander 2026

Aqui estão os preços das versões disponíveis:

Longitude 1.3 turbo flex – R$ 220.990 (uma redução de R$ 19.500, já com sete lugares)

– R$ 220.990 (uma redução de R$ 19.500, já com sete lugares) Limited 1.3 turbo flex – R$ 246.990 (R$ 11.000 a menos)

– R$ 246.990 (R$ 11.000 a menos) Overland 1.3 turbo flex – R$ 273.990 (reduzido em R$ 7.000)

– R$ 273.990 (reduzido em R$ 7.000) Overland 2.2 turbo diesel – R$ 308.490 (menos R$ 6.000)

– R$ 308.490 (menos R$ 6.000) Blackhawk 2.0 turbo – R$ 324.990 (corte de R$ 16.000)

Jeep Commander 2026: motorização, itens e interior

O Jeep Commander agora é sempre sete lugares, se adaptando à demanda por mais espaço. O porta-malas varia de 233 a 1.760 litros, dependendo da posição dos bancos, o que dá aquela flexibilidade na hora de carregar as malas.

Internamente, o SUV passou por updates legais. Ele traz novos acabamentos, câmeras com visão de 360°, e, em algumas versões, um câmbio eletrônico bem futurista. As telas digitais permanecem, com uma central multimídia de 10,1” e um painel de 10,25” que deixa tudo mais moderno.

Do lado de fora, o design recebeu mudanças sutis, mas que fazem a diferença. A frente ganhou faróis com LEDs e uma grade redesenhada. As lanternas traseiras agora têm uma barra de LED que conecta as luzes, seguindo as tendências dos SUVs mais novos. E as rodas tiveram um novo desenho, para dar aquele charme extra.

Em termos de motorização, o Commander segue com suas opções poderosas: o 1.3 turbo flex entrega 176 cv, o 2.2 turbodiesel chega a 200 cv, e o 2.0 turbo a gasolina dá um show com 272 cv na versão Blackhawk. As transmissões variam entre automáticas de seis ou nove marchas, dependendo da configuração, e a tração é 4×2 ou 4×4.

Produzido em Goiana, PE, o novo Commander já tem um número expressivo de vendas, com mais de 70 mil unidades vendidas só aqui no Brasil. E com tudo isso, a Jeep acaba de aumentar sua competitividade no mercado de SUVs médios e grandes.