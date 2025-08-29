anel de noivado de Taylor Swift: luxo revelado

Taylor Swift compartilhou uma novidade que deixou seus fãs super animados. Na última terça-feira, dia 26 de agosto, ela publicou fotos do seu pedido de casamento ao lado de Travis Kelce, seu namorado. A postagem, cheia de humor, traz a legenda: “Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”. Um jeito leve de celebrar um momento tão especial!

A imagem também exibe o anel de noivado, que, como você pode imaginar, é deslumbrante! Travis foi quem preparou tudo para fazer o pedido, tornando esse momento ainda mais especial para ambos.

Mais detalhes sobre a joia

Ainda que o preço exato do anel não tenha sido revelado, especialistas estimam que ele tenha custado em torno de 550 mil dólares, o que, convertido, fica perto de 3 milhões de reais. A beleza da joia fica por conta de seu designer, Kindred Lubeck, que criou uma peça com um estilo vintage muito romântico.

O diamante é natural e possui uma lapidação especial, o que o torna ainda mais raro, segundo Ruth Faulkner, editora-chefe da Retail Jeweller, em uma entrevista à BBC. Ela estima que o anel tenha entre 8 e 10 quilates, um tamanho que realmente impressiona!

Feito em ouro amarelo de 18 quilates, o anel não só brilha como foi feito de forma artesanal, elevando ainda mais seu valor emocional. Taylor e Travis estão juntos há quase dois anos, e a história do relacionamento deles é bem interessante. Tudo começou quando o jogador do Kansas City Chiefs mencionou em um podcast que gostaria de dar a Taylor uma pulseira com o seu número.

Por conta da turnê The Eras Tour, as coisas não saíram como planejado na época, mas isso não impediu Taylor de torcer por Travis nos jogos de futebol. Ele também faz questão de estar presente nos shows dela, criando assim um lindo ciclo de apoio mútuo. Embora a postagem tenha sido feita agora, o pedido de casamento realmente aconteceu em 10 de julho, logo após Taylor aparecer no podcast New Heights, que é apresentado por Travis e seu irmão, Jason Kelce.

O anel, além de estonteante, marca um novo capítulo na vida de Taylor, e sabemos que ela com certeza está encantada com essa fase da sua vida.