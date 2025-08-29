Crepúsculo retorna aos cinemas para celebrar 20 anos da saga

O retorno dos filmes da Saga Crepúsculo às telonas é uma notícia que promete animar os fãs dessa história que marcou gerações. Para celebrar os 20 anos do lançamento do primeiro livro, a Lionsgate anunciou que a reexibição acontecerá nos Estados Unidos entre 29 de outubro e 2 de novembro. É uma ótima oportunidade de relembrar esse clássico que conquistou tantos corações.

A série, escrita por Stephenie Meyer e lançada em 2005, se transformou em um verdadeiro fenômeno mundial. As adaptações para o cinema já arrecadaram mais de US$ 3,36 bilhões ao redor do globo. Isso mostra o quanto a saga ressoou entre o público, elevando atores como Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner a ícones da cultura pop.

Impacto da saga no cinema

Os filmes da saga, que incluem Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse, Amanhecer – Parte 1 e Amanhecer – Parte 2, trouxeram uma nova visão sobre vampiros e lobisomens para as telonas. Eles se destacaram em um gênero normalmente voltado para o terror, ao misturar elementos de romance e drama juvenil.

Com uma bilheteira que superou muitos sucessos de Hollywood, esses filmes se tornaram referências no universo da fantasia adolescente. A decisão de reexibi-los no cinema oferece aos fãs a chance de reviver a experiência mágica proporcionada por essas histórias.

No Brasil, a Paris Filmes já fez uma reexibição comemorativa em 2022, mas até agora não há notícias sobre novas datas para este ano. Os fãs por aqui estão ansiosos por mais informações que possam trazer a saga de volta aos cinemas nacionais.

Legado e influência

O retorno dos filmes também reacende conversas sobre o impacto cultural que Crepúsculo teve. Essa saga não foi apenas um sucesso comercial; suas músicas e personagens se tornaram emblemáticos e estão gravados na memória dos fãs. De livros a clipes, Crepúsculo segue relevante, dialogando com novas e antigas gerações.

A narrativa inovadora de Stephenie Meyer, que gira em torno do triângulo amoroso entre Bella Swan, o vampiro Edward Cullen e o lobisomem Jacob Black, cativou leitores do mundo todo. Ela também trouxe novas perspectivas para a literatura fantástica juvenil, sempre atraindo a curiosidade de quem se aventura nessas páginas.

Esse retorno às telonas promete não só relembrar a saga, mas também reforçar sua influência cultural e emocional, agregando mais um capítulo à história que continua a encantar.