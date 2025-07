Professora desaparecida é encontrada morta em BH

Professora Encontrada Morta Apresenta Sinais de Violência

Uma tragédia abalou a comunidade escolar de Belo Horizonte após o corpo de uma professora de História ser encontrado. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava seminua e apresentava sinais de violência sexual. Ela possuía marcas que se assemelhavam a queimaduras na parte interna das coxas e manchas de sangue nas partes íntimas.

Até o momento, não foram identificados o autor do crime nem a motivação por trás do ato violento. A Polícia Civil está conduzindo as investigações e, para isso, aguarda a conclusão de perícias que possam esclarecer as circunstâncias e a causa da morte da professora.

A escola onde a docente lecionava, a Rede Santa Marcelina, divulgou uma nota expressando pesar. A comunidade escolar se uniu em oração e manifestou solidariedade à família, amigos e alunos da professora, destacando que sua memória permanecerá viva entre todos.

Como Denunciar Violência Sexual

É importante ressaltar que vítimas de violência sexual têm direito a atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde sem a necessidade de registrar um boletim de ocorrência. No entanto, para que o exame de corpo de delito possa ser realizado, o registro é necessário. Esse exame pode fornecer provas importantes para possíveis processos judiciais e deve ser feito o quanto antes, pois as evidências podem desaparecer com o tempo.

Em casos de violência sexual que estão ocorrendo no momento, o número 190 da Polícia Militar é o mais indicado para solicitações de ajuda imediata. Além disso, a Polícia Militar pode ser acionada quando estiver em patrulhamento. Para denúncias que não estejam em flagrante, o Ligue 180 orienta e encaminha as vítimas para serviços de acolhimento disponíveis na cidade, e também pode ser contatado pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008.