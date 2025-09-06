Novo Golf GTI é mais caro, mas oferece mais recursos

Ontem, dia 5 de setembro, a Volkswagen do Brasil finalmente anunciou os preços do novo Golf GTI. Após um tempo fora do mercado, que começou em dezembro de 2019, o hatch esportivo volta com tudo. E o que não faltaram foram mudanças. O GTI passou por uma nova geração e até ganhou um facelift antes de retornar ao Brasil. Com um toque a mais de exclusividade, ele agora chega importado e também mais caro.

O preço? Está na casa dos R$ 430 mil para a versão básica, que traz os clássicos bancos xadrez ventilados. E para quem quer um pouco mais de conforto, a versão com bancos de couro aquecidos e ventilados pode sair por até R$ 445 mil. Olhando para o passado, dá até uma nostalgia do GTI da sétima geração, que saiu do mercado por R$ 151.530. Se a gente corrigir isso pelo IPCA, seria equivalente a R$ 211.228 nos dias de hoje. Mas não se enganem, o Golf GTI de hoje é uma máquina muito superior ao de 2019.

Antigo era nacional e menos potente

A versão de sétima geração do Golf GTI era feita aqui no Brasil, enquanto a nova geração já vem de fora e em menor quantidade. Isso, claro, já justifica um aumento no preço. Mas a evolução não para apenas no local de fabricação. Ambos os modelos usam o motor EA888, um 2.0 turbo a gasolina. Porém, o GTI de 2019 tinha 230 cv a 4.700 rpm, enquanto o novo oferece 245 cv mantendo o mesmo torque de 37,7 kgfm a partir de 1.500 rpm. Além disso, a transmissão automática de dupla embreagem (DSG) também evoluiu, passando de seis para sete marchas.

A Volkswagen ainda não divulgou o peso da nova geração para o Brasil, mas uma coisa é certa: a aceleração de 0 a 100 km/h é mais rápida. O novo GTI faz isso em 6,1 segundos, enquanto seu antecessor demorava 7 segundos. Isso é uma diferença que se sente na estrada, e quem dirige bastante sabe como uma boa aceleração pode fazer toda a diferença.

Lista de equipamentos de série era mais enxuta

Outro ponto em que o Golf GTI de oitava geração brilha é na lista de equipamentos. O modelo que saiu do mercado em 2019 tinha um pacote razoável, com ar-condicionado de duas zonas, direção elétrica e uma central multimídia de 8 polegadas. Mas o que parecia bom na época agora parece até antiquado, especialmente diante do novo que traz tecnologia de ponta e conforto.

Na nova versão, a cabine parece de outro mundo, com telas e controles sensíveis ao toque substituindo os comandos analógicos. É um salto significativo, mostrando que a Volkswagen realmente elevou o patamar. Para quem está sempre em busca de inovação e conforto ao volante, isso faz toda a diferença.

Quando a gente fala em tecnologia e conforto, imagina-se logo como é sair em um passeio e desfrutar de todos esses recursos. Um carro como o Golf GTI promete tornar cada viagem ainda mais interessante e divertida.