Lua de sangue eclipsa luz da Terra em 08/09

Lua de Sangue deixará o planeta sem luz no 08/09
Lua de sangue – Foto: UFMG

Na próxima segunda-feira, dia 8, teremos um espetáculo astronômico imperdível: um eclipse lunar total, popularmente conhecido como Lua de sangue. Nesse fenômeno, a Lua ganha um tom avermelhado porque a Terra se coloca entre o Sol e o satélite.

Esse será o eclipse total mais longo do ano, com uma duração de 82 minutos. Infelizmente, para quem está no Brasil, o espetáculo não poderá ser visto a olho nu, já que a Lua estará abaixo do horizonte. Mas não se preocupe! Regiões como África, Ásia e Austrália poderão aproveitar a visão deste belíssimo evento.

Aqui no Brasil, o Observatório Nacional fará uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Assim, você poderá acompanhar todos os detalhes desse incrível fenômeno celeste, mesmo de longe.

Por que a Lua fica vermelha?

Quando acontece um eclipse lunar total, a Lua adquire aquele tom avermelhado. Isso acontece porque a Terra bloqueia a luz do Sol, deixando passar apenas os raios mais longos, que possuem a coloração vermelha.

O que provoca esse efeito é a atmosfera terrestre. Ela filtrará a luz solar e, enquanto as cores mais frias são dispersas, as quentes conseguem alcançar a Lua. É uma verdadeira magia da natureza que vale a pena conhecer!

Como acompanhar o evento em tempo real

Se você está ansioso para ver cada fase desse fenômeno astronômico, o Observatório Nacional fará uma transmissão ao vivo no YouTube. A cobertura começará às 12h (horário de Brasília) no dia 7, permitindo que você acompanhe desde o início até o final do eclipse. A fase total está prevista para começar às 14h31.

Esse eclipse lunar é uma oportunidade incrível para os amantes da astronomia e também para quem gosta de astrofotografia. Com a fase total durando 82 minutos, promete ser um espetáculo celestial de beleza rara.

E se você perder essa oportunidade, não desanime! A próxima chance de ver um eclipse total no Brasil será em 3 de março de 2026. Enquanto isso, as transmissões e as fotos que circulam pelo mundo manterão acesa a experiência da Lua de sangue.

