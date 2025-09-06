“Encontro” lança quadro sobre famílias de celebridades na Globo

O programa “Encontro com Patrícia Poeta”, que vai ao ar nas manhãs da TV Globo, terá uma novidade em breve. A equipe do programa, sob a direção de Ariel Jacobowitz, está desenvolvendo um novo quadro chamado “Encontro em Família”. O objetivo desta nova atração é reunir personalidades famosas ao lado de seus parentes. Atualmente, a seleção dos convidados ainda está em andamento.

Ariel Jacobowitz assumiu a direção-geral do programa em julho, substituindo Alexandre Mattoso, que esteve no comando por sete anos. Jacobowitz possui uma vasta experiência no meio televisivo, tendo trabalhado durante 12 anos no SBT, onde dirigiu o “Programa Eliana”. Mais recentemente, ele esteve na Band, onde atuou no “Melhor da Noite” durante três meses.

Nas últimas semanas, o “Encontro” tem apresentado bons resultados de audiência, superando o “Mais Você” com médias entre 6 e 7 pontos no Ibope na cidade de São Paulo. O programa é exibido de segunda a sexta-feira, logo após o “Bom Dia Brasil”, começando às 9h30, consolidando sua audiência nesse horário.

Esse novo momento do programa coincide com a comemoração dos três anos de Patrícia Poeta à frente da atração, que foram completados em julho. Durante o programa, a apresentadora é acompanhada por colaboradores fixos e convidados que trazem dinamismo às manhãs da televisão.

Atualmente, além de Jacobowitz, o programa conta com Patricia Carvalho como diretora e Claudio Marques na supervisão do gênero, que é responsável por garantir que o formato esteja alinhado com as estratégias da Globo para sua grade de variedades.