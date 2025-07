Novo CLA supera vendas esperadas da Mercedes-Benz

A internet tem se divertido bastante com o novo Mercedes-Benz CLA, mas quem realmente manda é o cliente, claro. Mesmo com as críticas sobre o design controverso do seu novo sedã médio elétrico, o desempenho comercial está surpreendendo. De acordo com a marca, a demanda por esse modelo está superando todas as expectativas, mesmo em meio a um mercado que tem visto uma queda na procura por carros elétricos.

Joerg Burzer, o chefão da produção da Mercedes-Benz, comentou que o volume de pedidos é “muito encorajador”. Embora não tenhamos números exatos, a montadora já decidiu ativar a fábrica em um esquema de três turnos até o final do ano para dar conta dessa demanda. Para quem já passou por situações de espera em filas para comprar um carro, deve estar se imaginando nessa agitação.

Na Alemanha, as encomendas do CLA começaram em abril, mas a fila está tão longa que alguns compradores só devem receber seus veículos em 2026. Ufa! Isso normalmente indica que o pessoal está realmente interessado, a não ser que haja problemas de produção. E sim, a Mercedes teve algumas dores de cabeça com o fornecimento de matérias-primas, mas Burzer garantiu que esses problemas foram resolvidos.

O novo CLA ainda está ganhando forma na linha de produção. Além da versão elétrica, vai ter uma versão com motor a combustão sendo lançada ainda este ano. Esse modelo virá com um motor 1.5 turbo, ideal para quem busca economia sem abrir mão do desempenho. O que é ótimo, já que o preço de entrada do elétrico na Alemanha está em torno de € 55.858.

E não para por aí! A nova perua CLA Shooting Brake também está dando as caras e vai oferecer uma versão totalmente elétrica, assim como o sedã. Fica a expectativa para ver como esses modelos vão se sair nas ruas. Ser montada na fábrica da Mercedes em Rastatt só acrescenta charme a essa nova lineup.

Burzer ainda mencionou que estão considerando estender a vida útil das linhas Classe A e Classe B. Esses modelos seguem populares, mesmo com o passar dos anos. Mas mudanças na passagem de bastão do CLA como o modelo de entrada estão a caminho, e um novo GLB também pode ser esperado em breve, com versões elétricas e a gasolina.

Para quem curte um carro com potência e estilo, a nova geração do CLA pode ser uma ótima opção. Afinal, quem não aprecia aquele conforto e aquele motor que responde direitinho na hora de acelerar?