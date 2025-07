Feriado de 8 de julho é confirmado e município festeja

O dia 8 de julho, próxima terça-feira, promete ser um momento especial para Ouro Preto, uma cidade mineira repleta de história e cultura. Essa data marca a emancipação política da cidade, celebrando a sua elevação a vila em 1711, um marco que faz parte do famoso Ciclo do Ouro. Este ano, Ouro Preto comemora 314 anos de fundação, e a festa é tanto um lembrete das suas raízes quanto um motivo para animar o turismo local.

Aproveitar o feriado é um jeito de turbinar a economia da região. A cidade espera receber um grande número de visitantes, atraídos por eventos culturais, feiras de culinária e apresentações artísticas. O comércio local está empolgado! Restaurantes, pousadas e lojas de artesanato já se preparam para um aumento no movimento, que é sempre bem-vindo em tempos de festa.

Turismo impulsiona economia local

Com tantas atividades programadas, o feriado não só devolve vida para as ruas da cidade, mas também dá um gás na economia. Ouro Preto, que sempre foi um destino turístico querido, deve atrair visitantes em busca de diversão e entretenimento. As festividades contribuindo para movimentar o comércio local são uma verdadeira festa para todos.

Festival de Inverno em Ouro Preto

Ao longo do mês de julho, a cidade vai se transformar em um grande palco, recebendo o Festival de Inverno. A programação está recheada de shows gratuitos com artistas renomados, e as apresentações vão rolar em diversos pontos, especialmente na Praça da Universidade de Ouro Preto (Ufop).

Com o tema “Entre Minas e Memória, Ouro Preto vive: uma celebração da cultura popular”, o festival tem tudo a ver com a identidade da cidade. Os eventos estão estrategicamente agendados para coincidir com o feriado prolongado, garantindo que ninguém fique de fora da festa.

Principais destaques

Segunda – 7 de Julho

20h: Equipe Rock – Local: Praça da Ufop

22h: Capital Inicial – Local: Praça da Ufop – Show Acústico 25 Anos

Terça – 8 de Julho

16h: Era uma vez uma Vila Rica Preta – Local: Subdistrito do Mota

18h: Groove de Vinil – Local: Praça da Ufop

20h: Vanessa da Mata – Local: Praça da Ufop

Com essa programação cheia de atrações, o feriado de 8 de julho em Ouro Preto é uma ótima oportunidade para vivenciar a cultura local e celebrar a história da cidade. É um lembrete de como as tradições e festividades podem ser importantes para manter viva a identidade cultural enquanto movem a economia. Ouro Preto convida a todos para uma experiência única e cheia de alegria!