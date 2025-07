Casos de família volta ao SBT no dia 21 de julho às 17h

O SBT confirmou o retorno do programa “Casos de Família” à sua grade de programação. A estreia está marcada para o dia 21 de julho, ocupando o horário das 17h, que anteriormente era destinado à “Sessão Dorama”. Essa mudança faz parte de uma estratégia da emissora para reconectar-se com a audiência popular, que se dispersou nos últimos anos.

A apresentação do programa ficará a cargo de Christina Rocha, que retorna ao comando após quase um ano fora da televisão. Ela é conhecida por seu estilo enérgico e direto. A jornalista foi oficialmente recontratada e participou de uma coletiva de imprensa para anunciar o relançamento do programa.

Durante o evento, Christina Rocha abordou os desafios que o programa enfrentará em um cenário de intensa competição na televisão. Apesar das dificuldades, ela expressou sua confiança. “Audiência não se conquista do dia para a noite, mas acredito na força do SBT. Tenho certeza de que o público fiel vai voltar. E, de onde estiver, o Silvio Santos deve estar orgulhoso dessa volta”, declarou a apresentadora.

O retorno de “Casos de Família” não será apenas uma repetição do formato anterior. A proposta é resgatar a essência emocional e polêmica que tornou o programa famoso, focando em debates sobre conflitos familiares reais, mas com atualizações na linguagem e no formato para se adaptar aos tempos modernos. As mudanças incluem:

– Um novo visual para o cenário,

– Roteiros mais dinâmicos,

– Participações especiais para diversificar o conteúdo.

A ideia é equilibrar emoção e entretenimento, refletindo as mudanças nos hábitos da audiência brasileira, que está cada vez mais conectada e exigente.

Essa volta faz parte de um movimento mais amplo do SBT, que busca reafirmar sua identidade popular e reconquistar a reputação que teve no passado. Com a queda de audiência em algumas faixas horárias e a crescente pressão de concorrentes, a emissora aposta no retorno de formatos já consagrados, mas com inovação.

As expectativas em torno do relançamento de “Casos de Família” são altas, tanto entre os fãs do programa quanto pela equipe do SBT. Há uma confiança geral de que o programa conseguirá reconquistar seu espaço nas tardes da televisão brasileira, especialmente em um horário que já vinha enfrentando dificuldades em termos de audiência.