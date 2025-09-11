Mundo Automotivo

Nova VW Amarok é flagrada em São Paulo

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
Recentemente, a nova geração da VW Amarok foi flagrada em um circuito urbano pela primeira vez. Nas imagens que circulam por aí, ela aparece saindo de um posto de gasolina perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Quem avistou foi um leitor, o Caio. Ele comentou que a picape chamou a atenção por seu porte, lembrando as picapes maiores, mas com uma altura de solo um pouco mais baixa.

A nova Amarok vai compartilhar muito de seu desenvolvimento com a SAIC Maxus Interstellar X, uma picape que é bem maior que a versão que conhecemos hoje. E isso promete trazer novidades interessantes para quem é fã de picapes.

Amarok 2027: o que já sabemos

A Volkswagen Argentina confirmou que a nova Amarok, chamada “Amarok South America”, chegará ao mercado em 2027. Diferente da segunda geração, que foi desenvolvida em parceria com a Ford Ranger, essa nova versão terá inspirações da empresa chinesa. Essa mudança é bem significativa, pois promete um design bem diferente do que estamos acostumados.

A nova picape será um clone da SAIC Maxus Interstellar X, oferecendo um tamanho maior e uma nova plataforma. Essa estrutura é uma combinação de monobloco com um chassi tradicional, o que promete robustez para o off-road e mais conforto na cidade. Isso, na prática, pode fazer uma grande diferença nas manobras e na dirigibilidade, especialmente em trânsitos mais intensos.

Ainda há mistério sobre como será o design da “Amarok South America”. O designer brasileiro Juan Carlos Pavone já trouxe algumas projeções e, a julgar por elas, podemos esperar mudanças na frente, mas sem grandes alterações nas laterais. Se seguir esse caminho, a Amarok pode seguir os passos da Fiat com a Titano, que é bastante similar à Peugeot Landtrek.

A boa notícia é que essa nova plataforma permitirá à Volkswagen introduzir diversos novos motores, incluindo opções a gasolina, híbridas e até elétricas. Para quem está ligado nas tendências automotivas, essa flexibilidade é a chave para atender diferentes públicos. O CEO da Volkswagen ressaltou que essa aliança com a SAIC é uma estratégia histórica e destacada para o futuro da marca, prometendo compartilhar várias tecnologias interessantes.

É sempre fascinante ver como os carros evoluem, não é mesmo? Ver novos modelos e suas inovações no dia a dia é uma experiência que todo apreciador de automóveis adora!

