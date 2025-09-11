Citroën Basalt Dark Edition traz novidades por R$ 114.990

O Citroën Basalt está se firmando como uma das estrelas da marca francesa aqui no Brasil, especialmente no segmento dos SUVs compactos de entrada. E agora, ele ganha uma versão que pode atrair ainda mais olhares: a Dark Edition. Com esse modelo, a Citroën quer mostrar que dá pra ter estilo e sofisticação sem estourar o orçamento.

A Dark Edition chega com um preço de R$ 114.990, posicionando-se como topo de linha, mas mantendo sob o capô o já conhecido motor 1.0 turbo de 130 cv. O câmbio CVT garante uma condução suave e, apesar das mudanças visuais, a mecânica permanece a mesma. O objetivo é simples: oferecer um visual mais atraente e refinado sem esticar demais a conta.

Uma das jogadas estratégicas da Citroën aqui é seu posicionamento no mercado. O Basalt Dark Edition sai por menos que concorrentes como o Fiat Pulse Turbo e o Fastback na entrada. É uma ótima opção, especialmente quando consideramos rivais como o Renault Kardian e o VW Nivus Sense. Em suma, ele entrega muito mais por um preço que geralmente vem com SUVs em versões bem básicas.

Visual e Acabamento

A Dark Edition se destaca por suas características externas. Os detalhes em preto, as rodas de liga leve aro 16 e os toques de vermelho na coluna C e no spoiler dão um ar esportivo sem exageros. Quem gosta de dar uma volta com um carro que chame a atenção vai adorar o visual.

Ao entrar, o ambiente escurecido se completa com costuras vermelhas no volante e nos bancos, além de um toque mais agradável ao toque em novos materiais. E o espaço interno? É generoso! Com um entre-eixos bom e um porta-malas de 490 litros, um dos maiores da categoria, você pode levar tudo que precisa para aquela viagem de final de semana ou para o dia a dia.

Tecnologia e Conforto

Na parte de equipamentos, o Basalt Dark Edition não decepciona. Ele vem com uma tela multimídia de 10,25” que aceita Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tem painel digital de 7”, câmera de ré, ar-condicionado automático e sensores de estacionamento. Um ponto a ser destacado é que ele deixa a desejar em alguns itens, como faróis full LED e a quantidade de airbags, que poderiam ser mais.

Na hora de dirigir, a suspensão do Basalt continua bem calibrada. O acerto é firme e favorece a estabilidade, sem comprometer o conforto — ideal para quem pega estrada ou precisa lidar com buracos na cidade. O motor turbo responde bem na hora de acelerar, embora o isolamento acústico possa deixar a desejar em rotações altas, principalmente quanto a ruídos.

Considerações Finais

A Citroën conseguiu dar um toque mais sofisticado ao Basalt com esta versão Dark Edition. Mesmo assim, percebe-se que ainda há espaço para melhorias na ergonomia e segurança. Esse lançamento é uma boa adição à linha C-Cubed, equilibrando bem o que o público busca em um SUV: estilo, espaço e um preço acessível. Se você está à procura de um carro que se destaca, vale a pena considerar essa novidade!