O destino mais perigoso do mundo para selfies

A busca pela selfie perfeita tem se tornado um desafio não só para a criatividade, mas também para a segurança de quem viaja. Desde 2014, centenas de pessoas perderam a vida tentando capturar imagens icônicas em lugares deslumbrantes, mas sem a proteção necessária. Isso levantou um alerta entre autoridades e especialistas em segurança no turismo, que veem nesse fenômeno um risco crescente.

O que levaria alguém a arriscar a própria vida por uma foto? A resposta pode estar na nossa busca incessante por momentos que valham a pena ser compartilhados. No entanto, é preciso lembrar que algumas vistas incríveis vêm com perigos ocultos. Vamos explorar mais sobre esse assunto.

O perigo das selfies em locais turísticos

Quando se fala em mortes por selfies, a Índia se destaca como líder mundial. Muitos dos acidentes são relacionados a locais próximos a corpos d’água, como rios e mares, onde a falta de segurança pode levar a situações trágicas. Para tentar mitigar esses riscos, a Índia implementou zonas de “sem selfie” em cidades como Mumbai. Essas áreas, embora polêmicas, surgiram como uma solução necessária para evitar tragédias e proteger os turistas.

Mas não é só na Índia que o perigo ronda. O famoso Horseshoe Bend no Arizona, nos Estados Unidos, é um exemplo alarmante. Sem barreiras de segurança, ele se tornou um ponto crítico para quedas fatais. O Grand Canyon também atrai aventureiros que se arriscam nas bordas dos desfiladeiros em busca do clique perfeito.

Destinos turísticos mais arriscados para selfies

Alguns locais são especialmente perigosos quando se trata de selfies. Aqui estão alguns deles:

Bali, Indonésia : Ondas inesperadas podem surpreender os mais distraídos.

: Ondas inesperadas podem surpreender os mais distraídos. Joanesburgo, África do Sul : Atrações em penhascos abertos representam um grande risco.

: Atrações em penhascos abertos representam um grande risco. Java, Indonésia : As crateras de vulcões oferecem uma beleza tentadora, mas são armadilhas perigosas.

: As crateras de vulcões oferecem uma beleza tentadora, mas são armadilhas perigosas. Taj Mahal, Índia : As escadarias que conduzem ao famoso mausoléu podem ser fatais para os desavisados.

: As escadarias que conduzem ao famoso mausoléu podem ser fatais para os desavisados. Cataratas de Gocta, Peru : As belezas naturais escondem desfiladeiros que podem seduzir turistas incautos.

: As belezas naturais escondem desfiladeiros que podem seduzir turistas incautos. Machu Picchu, Peru : A famosa cidadela inca apresenta riscos elevados em seus penhascos.

: A famosa cidadela inca apresenta riscos elevados em seus penhascos. Moscou, Rússia : A altura de edifícios históricos é um cenário para quedas que podem ser fatais.

: A altura de edifícios históricos é um cenário para quedas que podem ser fatais. Tarento, Itália : Visitas durante excursões escolares podem ser especialmente arriscadas.

: Visitas durante excursões escolares podem ser especialmente arriscadas. Sevilha, Espanha : Pontes antigas são um perigo para quem não está atento.

: Pontes antigas são um perigo para quem não está atento. Sintra, Portugal: As falésias oferecem uma vista incrível, mas com riscos ocultos.

Prevenir acidentes fatais relacionados a selfies é um desafio crescente. Governos e operadores turísticos têm se esforçado para encontrar um equilíbrio entre promover o turismo e garantir a segurança dos visitantes, criando regulamentos que protejam vidas. O objetivo é que a diversão e o registro de momentos inesquecíveis não acabem em tragédia.