Nova picape da Volkswagen traz motor 1.5 híbrido

A Volkswagen está se preparando para um lançamento e tanto em 2026: uma picape intermediária que promete agitar o mercado. Conhecida por enquanto como “Udara” ou “VW247”, essa novidade vem para substituir a tradicional Saveiro e tem tudo para brilhar em um segmento super aquecido, onde o uso profissional se mistura com a busca por um veículo que também leve um pouco de estilo e diversão.

Thomas Schäfer, o CEO global da VW, deu uma entrevista reveladora sobre o Brasil. Segundo ele, aqui a galera busca muito mais do que apenas um carro de trabalho; o perfil do consumidor brasileiro é único. A picape precisa ser prática e moderna, atendendo quem a usa para o dia a dia — seja fazendo entregas ou simplesmente passeando pelo shopping.

### Concorrência à Vista

No campo de batalha, a nova picape vai enfrentar feras como a Fiat Toro, Chevrolet Montana e Ford Maverick, além de uma futura concorrente da Renault, a Niagara. Os preços devem girar entre R$ 120 mil e R$ 180 mil. Com isso, ela ficará acima da Strada, mas ainda abaixo da Amarok. Ou seja, vai buscar um espaço que muitos não exploraram.

### Tecnologia Sob o Capô

E o que a galera vai encontrar sob o capô? Um motor 1.5 TSI Evo2 turboflex, que entrega 150 cv e 25,5 kgfm de torque, aliado a um câmbio automatizado de sete marchas. E tem mais: será a primeira picape da Volkswagen no Brasil a vir com um sistema híbrido leve de 48V, o que promete reduzir consumo e emissões. Quem já pegou uma estrada longa sabe que a eficiência faz toda a diferença no bolso.

### Um Visual Que Chama Atenção

Visualmente, a picape vai seguir a linha do SUV Volkswagen Tera, com faróis em LED e uma traseira estilosa marcada por barra de luzes. Por dentro, o espaço não vai decepcionar: acabamento moderno, luz ambiente e a central multimídia Otto, que traz inteligência artificial para ajudar o motorista. Pense em como é prático ter um assistente sempre à mão, especialmente em viagens.

### Equipamentos e Conforto

A lista de equipamentos deve ser recheada, incluindo controles de assistência ao motorista, painel digital e ar-condicionado automático. Quem dirige em cidades quentes sabe como isso faz diferença! Para quem optar pelas versões mais simples, focadas no uso profissional, ainda haverá opções com suspensão traseira com eixo rígido e molas semielípticas.

### Um Investimento Considerável

Esse investimento gigantesco de R$ 20 bilhões até 2028 inclui um total de 17 novos lançamentos no Brasil. A fábrica em São José dos Pinhais, no Paraná, vai receber uns R$ 3 bilhões só para deixar tudo pronto para essa nova picape, que deve fazer sua estreia oficial no primeiro semestre de 2026.

A planta paranaense já monta outros modelos, como o T-Cross e o Virtus. A picape vai utilizar a plataforma MQB-A0, comum a modelos como Polo e Nivus, mas com adaptações para garantir robustez. A intenção é produzir até 10 mil unidades por mês — uma verdadeira máquina a trabalhar.

### Rumo ao Futuro

E não é só isso: a nova picape também deve ser exportada para outros países da América Latina, marcando a despedida da Saveiro, que tem uma trajetória longa por aqui. Enquanto o nome oficial ainda não foi decidido, a Volkswagen registrou algumas opções, como Udara, Arena e Tukan, todas prometendo mexer no mercado e fortalecer a presença da marca no mundo das picapes.

É sempre empolgante ver novas opções surgindo, especialmente para quem ama dirigir e precisar de um veículo versátil que atenda ao dia a dia!