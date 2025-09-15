Véio da Havan entrega R$ 10 milhões em vales-presente para funcionários

Às vésperas do Natal de 2024, o empresário Luciano Hang decidiu realizar uma ação que pegou todo mundo de surpresa na Havan. Ele anunciou que iria antecipar R$ 70 milhões do Programa de Participação nos Resultados (PPR) para seus colaboradores. Para completar, ainda ofereceu R$ 10 milhões em vales-presente, que podem chegar a R$ 500 por funcionário.

Essa iniciativa vai ajudar mais de 22 mil trabalhadores que fazem parte da equipe. Além de trazer um alívio financeiro, também reforça a promessa de valorização que Hang havia feito alguns meses atrás.

Evento em Brusque

O anúncio foi feito no Centro Administrativo da Havan, localizado em Brusque, Santa Catarina. Luciano e seus filhos, Lucas e Matheus, estiveram presentes e fizeram um discurso especial para agradecer a todos os colaboradores. Ele ressaltou que esse pagamento, que estava previsto para fevereiro de 2025, seria adiantado para garantir um final de ano mais tranquilo para a equipe. A notícia gerou uma onda de celebração entre os presentes, que ficaram muito animados com a novidade.

Vales-presente como incentivo

Além do PPR, cada colaborador recebeu um vale-presente. Segundo Luciano Hang, a ideia por trás disso foi permitir que todo mundo pudesse aproveitar as festas de final de ano com um pouco mais de conforto. Ele se mostrou entusiasmado: “É uma alegria imensa viver este momento ao lado de vocês. Espero que este vale ajude a presentear alguém querido ou até a si próprio. Que 2025 seja ainda mais especial para todos nós.”

Valorização e meritocracia na Havan

Luciano deixa claro que essas ações buscam reforçar a cultura de mérito e reconhecimento dentro da Havan. Ele lembrou que o crescimento da empresa só é possível graças ao trabalho árduo de cada colaborador. Para ele, valorizar a equipe é essencial para continuar o ritmo de expansão da companhia.

Faturamento expressivo

Em uma entrevista com o influenciador Albertoni Cavalcante, Luciano compartilhou números impressionantes sobre o desempenho da Havan. O faturamento diário ultrapassa os R$ 50 milhões, o que se transforma em R$ 1,5 bilhão por mês e cerca de R$ 18 bilhões no acumulado anual. Ele também destacou que, apesar dos resultados positivos, a empresa deve pagar cerca de R$ 5 bilhões em tributos em 2025.

Essas informações, de tirar o fôlego, mostram a força da rede Havan e seu compromisso com a equipe, especialmente em momentos tão significativos como o final de ano.