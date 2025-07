Tanure propõe que Petrobras gerencie a Braskem

Fábrica da Braskem no Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul Foto: Mathias Cramer/temporealfoto.com

Negociação pela Braskem: Nelson Tanure avança na compra da Novonor

O empresário Nelson Tanure está em conversações para adquirir a participação da Novonor, antiga Odebrecht, na Braskem, uma das principais empresas do setor petroquímico no Brasil. A proposta de Tanure recebeu uma resposta positiva, especialmente da Petrobras, que é a segunda maior acionista da Braskem, logo após a Novonor. O empresário mais uma vez afirma estar disposto a melhorar a gestão da Braskem e reestruturar sua dívida, buscando fortalecer a companhia que, atualmente, enfrenta um período desafiador devido à baixa demanda por produtos petroquímicos.

Na última quinta-feira, 24 de julho, a Petrobras se posicionou no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) como parte interessada nas negociações, manifestando seu apoio às intenções de Tanure sobre a possível compra. Este movimento vem depois que a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, comentou favoravelmente sobre a proposta do empresário.

Paralelamente, Tanure está conversando com os bancos credores da Novonor, que possuem ações da Braskem como garantia. Contudo, essas discussões têm avançado lentamente. De acordo com informações obtidas, o empresário está trabalhando para entender a melhor maneira de lidar com os créditos da Novonor, que somam cerca de R$ 19 bilhões, incluindo juros acumulados, e que precisam ser renegociados.

Entraves nas Negociações

Um dos principais obstáculos nas conversas é a avaliação do acidente geológico ocorrido em Maceió, Alagoas, pelo qual a Braskem é responsabilizada. Recentemente, a empresa enfrentou uma nova ação civil pública, movida pela Defensoria Pública de Alagoas, que exigiu reparações bilionárias, complicando ainda mais a situação.

Nesse contexto, preocupa também a fábrica de cloro-soda da Braskem situada em Maceió, que está operando com prejuízo. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, fez um apelo nas redes sociais, pedindo a remoção permanente da unidade. Ele acredita que a venda da participação da Novonor para o fundo de investimento de Tanure poderia ajudar a Braskem a compensar o estado por danos causados.

Perspectivas Futuras

Ainda que as sinalizações políticas em torno da negociação sejam consideradas positivas por algumas fontes, há um reconhecimento de que muitos desafios permanecem. As complexidades envolvidas no acidente geológico e suas consequências financeiras continuam sendo um ponto crítico nas discussões.

As partes envolvidas — Nelson Tanure, Novonor e Petrobras — não se manifestaram publicamente sobre o assunto até o momento. A Braskem também não lançou qualquer declaração a respeito dessa situação.

Esse cenário nos leva a acompanhar de perto os desdobramentos dessas negociações, que podem ter um impacto significativo não apenas para as empresas envolvidas, mas também para a economia local e nacional.