Nissan Sentra Advance para PcD com desconto de R$ 37.500

O Nissan Sentra Advance tá com uma oferta imperdível antes da chegada da nova geração! Com previsão para 2026, essa nova versão vem com um design totalmente renovado. Mas se você tá de olho no modelo atual, saiba que a versão de entrada está disponível com condições especiais que incluem isenção de IPI. Isso vale para pessoas com deficiência (PcD) que atendam aos requisitos legais e ainda têm a chance de ganhar um bônus de fábrica.

Nas concessionárias Nissan, dá pra conferir tudo sobre os documentos necessários, prazos e também as opções de financiamento para o público PcD. Quando você tá pensando em comprar um carro, é sempre bom ter essas informações na ponta da língua. Afinal, toda ajuda é bem-vinda!

Agora, é bom lembrar que essa isenção de IPI é válida para pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual severa, ou quem está no espectro autista. Isso é um baita apoio, pois o benefício permite a compra de um carro a cada três anos. E, se você é motorista profissional, como taxista, pode solicitar a isenção a cada dois anos. Praticidade na hora de trocar de carro nunca é demais!

Falando em preços, a versão de entrada Advance 2.0 CVT tem um valor sugerido de R$ 174.490, mas, para o público PcD, esse preço cai para incríveis R$ 136.990. São R$ 37.500 a menos! Esse desconto já inclui a isenção de IPI que é de R$ 13.071 e um bônus de R$ 24.429. Olha só como essa economia pode fazer a diferença no seu bolso.

De janeiro a agosto de 2025, foram 3.315 unidades do Nissan Sentra vendidas, segundo a Fenabrave. Em comparação, o Toyota Corolla ainda reina no segmento com 24.484 emplacamentos, enquanto o BYD King ficou em terceiro, com 8.307 unidades.

Todos os modelos do Sentra vêm equipados com um motor 2.0 aspirado, que gera 151 cv de potência e 20 kgfm de torque. E não se engane, esse carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos. Isso é mais que suficiente para quem curte aquele arranque rápido no semáforo, não é mesmo?

O Sentra Advance possui itens que deixam o dia a dia mais leve, como rodas de liga leve diamantadas de 17 polegadas, uma central multimídia super moderna com tela de 8 polegadas, e sistema de som com seis alto-falantes. Ar-condicionado digital Dual Zone e painel com tela de 7 polegadas também estão na lista. E quem já pegou trânsito pesado sabe o quanto é prático ter piloto automático nesse tipo de situação.

Tender a todos essas facilidades transforma a experiência de dirigir em algo muito mais prazeroso.