Mundo Automotivo

Nissan Sentra Advance para PcD com desconto de R$ 37.500

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Nissan Sentra Advance para PcD tem redução de R$ 37.500 e custa menos que Tera
Foto: Divulgação/Tokio São Caetano do Sul, SP

O Nissan Sentra Advance tá com uma oferta imperdível antes da chegada da nova geração! Com previsão para 2026, essa nova versão vem com um design totalmente renovado. Mas se você tá de olho no modelo atual, saiba que a versão de entrada está disponível com condições especiais que incluem isenção de IPI. Isso vale para pessoas com deficiência (PcD) que atendam aos requisitos legais e ainda têm a chance de ganhar um bônus de fábrica.

Nas concessionárias Nissan, dá pra conferir tudo sobre os documentos necessários, prazos e também as opções de financiamento para o público PcD. Quando você tá pensando em comprar um carro, é sempre bom ter essas informações na ponta da língua. Afinal, toda ajuda é bem-vinda!

Agora, é bom lembrar que essa isenção de IPI é válida para pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual severa, ou quem está no espectro autista. Isso é um baita apoio, pois o benefício permite a compra de um carro a cada três anos. E, se você é motorista profissional, como taxista, pode solicitar a isenção a cada dois anos. Praticidade na hora de trocar de carro nunca é demais!

Falando em preços, a versão de entrada Advance 2.0 CVT tem um valor sugerido de R$ 174.490, mas, para o público PcD, esse preço cai para incríveis R$ 136.990. São R$ 37.500 a menos! Esse desconto já inclui a isenção de IPI que é de R$ 13.071 e um bônus de R$ 24.429. Olha só como essa economia pode fazer a diferença no seu bolso.

De janeiro a agosto de 2025, foram 3.315 unidades do Nissan Sentra vendidas, segundo a Fenabrave. Em comparação, o Toyota Corolla ainda reina no segmento com 24.484 emplacamentos, enquanto o BYD King ficou em terceiro, com 8.307 unidades.

Todos os modelos do Sentra vêm equipados com um motor 2.0 aspirado, que gera 151 cv de potência e 20 kgfm de torque. E não se engane, esse carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos. Isso é mais que suficiente para quem curte aquele arranque rápido no semáforo, não é mesmo?

O Sentra Advance possui itens que deixam o dia a dia mais leve, como rodas de liga leve diamantadas de 17 polegadas, uma central multimídia super moderna com tela de 8 polegadas, e sistema de som com seis alto-falantes. Ar-condicionado digital Dual Zone e painel com tela de 7 polegadas também estão na lista. E quem já pegou trânsito pesado sabe o quanto é prático ter piloto automático nesse tipo de situação.

Tender a todos essas facilidades transforma a experiência de dirigir em algo muito mais prazeroso.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Rodar de elétrico é até 73,6% mais barato que abastecer com gasolina

Uso de elétrico pode ser 73,6% mais barato que gasolina

22 minutos atrás
Infraestrutura de recarga rápida cresce quase 60% em seis meses

Crescimento de 60% na infraestrutura de recarga rápida em seis meses

44 minutos atrás
Infraestrutura de recarga rápida cresce quase 60% em seis meses

Infraestrutura de recarga rápida aumenta 60% em seis meses

44 minutos atrás
As motos mais vendidas até dia 4 de setembro de 2025

Motos mais vendidas até setembro de 2025 segundo a Fipe

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo