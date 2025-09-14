Motos mais vendidas até setembro de 2025 segundo a Fipe

Até 13 de setembro, a Honda CG 160 continuou brilhando como a moto mais vendida do Brasil, com impressionantes 21.141 unidades emplacadas. É um número que representa um crescimento de 11% em relação ao mês anterior. Isso mostra que essa belezura das duas rodas realmente conquistou o coração dos motociclistas por aqui.

Logo na sequência, temos a Honda Biz, que não ficou para trás, somando 10.797 vendas. Um crescimento de 10%, que é sempre um bom sinal de que a galera está de olho nesse modelo prático e versátil. Em terceiro lugar está a Pop 110i, com 9.790 unidades emplacadas, destacando-se com um aumento expressivo de 25%. Essa moto é perfeita para quem busca economia e agilidade no dia a dia.

Quando falamos das quatro mais vendidas, não podemos esquecer da Honda NXR 160 Bros, que registrou 8.458 emplacamentos e cresceu 13% em comparação com agosto. Para quem faz trilha ou precisa de uma moto para terrenos mais difíceis, essa é uma escolha ideal.

E não podemos deixar de mencionar a Sport 110i, que ficou em quinto lugar com 4.778 motos vendidas. Curiosamente, essa foi a primeira a aparecer fora da linha Honda no ranking. Um modelo que vem ganhando espaço e conquistando novos fãs. Logo atrás, a Yamaha YBR 150 chegou em sexto lugar com 3.783 vendas, mostrando uma alta de 7% em relação ao mês anterior.

O sétimo lugar é da Honda CB 300F, com 2.796 unidades emplacadas. Essa moto é para quem busca um pouco mais de potência, ideal para viagem mas ainda assim ágil no trânsito urbano. Já a Honda PCX 160, com 2.332 motos vendidas, mostrou que se mantém firme em oitavo. Uma escolha super inteligente para quem valoriza conforto e tecnologia.

A lista segue com a Shineray XY 125 na nona posição, com 2.094 unidades vendidas, e por último, a Yamaha Fazer 250, fechando o top 10 com 2.081 emplacamentos. Para quem dirige no dia a dia, essas motos oferecem soluções práticas e eficientes, cada uma com seu charme e características próprias.

Se você é amante das duas rodas, com certeza já deve ter cruzado com algumas dessas belezuras nas ruas. A diversidade de modelos ajuda a atender diferentes estilos e necessidades. E, cá entre nós, cada um deles tem seu toque especial!