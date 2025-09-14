Crescimento de 60% na infraestrutura de recarga rápida em seis meses

O Brasil está vivendo uma fase emocionante de crescimento na mobilidade elétrica. A infraestrutura de recarga está se desenvolvendo para acompanhar a demanda crescente de carros eletrificados. E, olha, a gente percebe que, embora tenhamos mais opções de recarga, ainda existe um caminho a percorrer para tornar essa transição mais suave.

Até agosto de 2025, o país já tinha 16.880 pontos de recarga, tanto públicos quanto semipúblicos. Esse número cresceu 14% em apenas seis meses, já que em fevereiro estávamos com 14.827 eletropostos. Para quem gosta de pegar a estrada, ter mais opções de recarga é essencial!

Falando em números, a frota de veículos eletrificados plug-in chegou a 302.225 unidades, sendo que 44,5% são totalmente elétricos e 55,5% híbridos plug-in. Para ter uma ideia, temos, em média, um eletroposto para cada 18 veículos. Isso mostra como é importante ter uma rede de recarga bem distribuída, principalmente quando você está naquelas viagens longas.

E por falar em infraestrutura, os carregadores rápidos (DC) foram os campeões: saltaram de 2.430 para 3.855 unidades em seis meses, uma alta impressionante de 59%! Isso é ótimo para quem gosta de fazer uma viagem mais longa sem se preocupar com a carga. Por outro lado, os pontos de recarga lenta (AC) tiveram um crescimento mais modesto, de apenas 5%, passando de 12.397 para 13.025. Uma boa lembrança de que a eficiência para distâncias longas está em alta.

Mas a expansão não é igual em todo lugar. Dos 1.499 municípios com eletropostos, o Norte e o Nordeste estão avançando rapidamente, enquanto o Sudeste ainda lidera com 8.035 pontos. A distribuição em locais estratégicos ajuda, é claro, tanto os motoristas urbanos quanto aqueles que fazem viagens intermunicipais.

Apesar dos avanços, as recargas lentas enfrentam alguns desafios. Uma das preocupações principais tem sido a atualização da norma Ligabom, que regula a segurança em edifícios. Especialistas apontam que, atualmente, os motoristas se preocupam mais com a praticidade do que com questões de segurança.

E não podemos esquecer das vendas! Até agosto, foram vendidos 164,6 mil veículos elétricos, um crescimento de 50,7% em relação a 2024. Isso fez com que a participação dos elétricos no mercado subisse para 11,8%. Essa combinação de frota crescente e infraestrutura em expansão está, realmente, fortalecendo a transição para uma economia mais sustentável no Brasil. É bom ver que estamos avançando nessa direção!