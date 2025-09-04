Nissan reduz preço do Versa em até R$ 25 mil para PcD

O Nissan Versa está disponível em três versões para vendas diretas, especialmente focadas em atender pessoas com deficiência (PcD) que querem um carro zero quilômetro com isenção de impostos! Isso é uma ótima opção para quem está em busca de conforto e praticidade ao dirigir.

Para a galera que aprecia economia, saiba que a versão básica, chamada Sense 1.6 CVT, manteve o mesmo valor que tinha em agosto. Mas as outras versões, a Advance 1.6 CVT e a Exclusive 1.6 CVT, sofreram pequenos aumentos de R$ 1.000 e R$ 1.100, respectivamente. Às vezes, um aumento como esse pode ser impeditivo para muitos, então vale a pena considerar.

A versão Sense tem um preço sugerido de R$ 117.990,00 no varejo. Mas, para quem tem direito à isenção, esse valor vai para R$ 92.990,00. Isso significa uma bela economia de R$ 25.000,00! Esse desconto inclui isenções de ICMS e IPI e um bônus de fábrica que faz toda a diferença.

Para a versão intermediária, Advance 1.6 CVT, o preço cai de R$ 127.290,00 para R$ 106.490,00 para PcD, resultando em uma redução de R$ 20.800,00, o que também é um grande alívio no bolso.

Por último, a versão mais completa, a Exclusive 1.6 CVT, custa R$ 145.390,00 para o público em geral, mas para pessoas com deficiência, o preço cai para R$ 121.590,00. É um desconto de R$ 23.800,00, contando com a isenção de IPI e o bônus da montadora.

A venda do Nissan Versa tem sido um tópico interessante. Segundo dados da Fenabrave, entre janeiro e agosto de 2025, foram vendidas 6.952 unidades. Uma comparação rápida mostra que ele ainda fica atrás de concorrentes como o Chevrolet Onix Plus, que vendeu 29.300 unidades nesse período, seguido pelo Volkswagen Virtus e pelo Toyota Corolla.

Sobre o motor, não tem como não apreciar a performance. O Versa vem equipadinho com um motor 1.6 16V Flex, que entrega 110 cv com gasolina e até 113 cv com etanol, além de um torque bem legal de mais de 15 kgfm. A transmissão é automática do tipo CVT Xtronic, com simulação de seis marchas, que traz suavidade nas trocas, ótima para o dia a dia.

Esse é um carro que vale a pena considerar, especialmente pela versatilidade e benefícios para o público PcD. Afinal, quem não ama um volante que entende a importância do conforto e da eficiência no trânsito?