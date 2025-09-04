Por que os gatos bebem pouca água? Entenda o motivo.

Os dias quentes trazem um alerta importante para quem tem gatos: o risco de desidratação aumenta e, muitas vezes, você pode perceber que seu felino evita a água. Mas por que isso acontece? A resposta está no instinto dos gatos e na sua história evolutiva.

Os gatos domésticos são descendentes do gato-selvagem-africano, que vivia em regiões áridas. Essa linhagem fez com que eles se adaptassem a extrair a água necessária das presas que caçavam. Essa habilidade continua presente nos nossos gatinhos de hoje.

Se você notar seu gato recusando água parada, saiba que isso é comum. Ele costuma preferir água em movimento, que para ele parece mais fresca e, portanto, mais segura. Durante os dias quentes, essa preferência se torna ainda mais importante, tornando fundamental ficar atento à hidratação do seu amigo.

Mantendo a água sempre fresca

Um dos fatores que afetam o quanto seu gato bebe é a qualidade da água. Os felinos tendem a não gostar de tigelas sujas ou de água que já esteja parada por muito tempo. Isso se deve à aversão natural deles a fontes de água que podem estar contaminadas. Por isso, é essencial manter o recipiente sempre limpo e garantir que a água esteja sempre fresquinha.

Atratividade das fontes de água

Uma boa dica para aumentar a água que seu gato consome é investir em fontes de água corrente. Gatos são atraídos por água em movimento, que lembra as condições de uma fonte natural. Bebedouros elétricos são uma ótima solução, pois mantêm a água fresca e mais apetitosa para eles, incentivando a hidratação.

Alimentos úmidos

Outra maneira de manter seu gato hidratado é através da alimentação úmida. Comidas em sachê ou enlatadas têm uma alta porcentagem de umidade e podem ajudar a suprir parte das necessidades hídricas do seu gato. Essa pode ser uma alternativa excelente para aqueles que não costumam beber água diretamente.

Você também pode adicionar um pouco de caldo de carne ou peixe à água para torná-la mais saborosa e colocar potes de água em diferentes lugares da casa. Ah, e uma dica extra: evitar bebedouros de plástico é sempre bom, pois eles podem alterar o gosto da água, principalmente em dias quentes.

Com essas dicas, você pode ajudar seu gato a se manter bem hidratado e saudável, mesmo nos dias mais quentes.