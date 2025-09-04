Mudanças que podem afetar seu celular

O Google está se preparando para uma grande mudança na segurança do Android. A partir de 2026, os aplicativos que forem instalados fora da Play Store terão que passar por um novo processo de verificação de identidade dos desenvolvedores. O objetivo? Proteger os usuários contra ameaças, principalmente em países como o Brasil, que serão pioneiros nessa nova abordagem.

Mas por que essa mudança é tão necessária? Com o aumento de malwares ligados a instalações fora da Play Store, o Google quer encontrar um meio-termo entre a liberdade de instalar apps e a segurança dos usuários. Dados mostraram que os aplicativos baixados por sideloading têm até 50 vezes mais chances de conter malwares. Essa atualização não pretende acabar com o sideloading, mas torná-lo mais seguro ao limitar a distribuição a fontes confiáveis.

Como funciona a verificação de identidade?

Os desenvolvedores que buscam distribuir seus aplicativos fora da Play Store precisarão passar por uma verificação que envolve fornecer informações como nome, endereço e telefone. É como uma comprovação da identidade dele. Importante deixar claro que, nesse processo, o conteúdo dos aplicativos em si não será analisado, somente quem está por trás deles.

Além disso, o Google está trabalhando em um sistema que vai ajudar esses desenvolvedores que não utilizam a Play Store, facilitando a implementação dessas novas regras. A proposta do Google não é acabar com o sideloading ou eliminar lojas alternativas, mas garantir que todos os aplicativos venham de desenvolvedores reconhecíveis e de confiança. Dessa forma, o Android continuará sendo um sistema aberto, porém mais protegido contra fraudes.

O que muda para o Brasil?

O Brasil, por estar no topo da lista para aplicar essa nova regra, vai ganhar com a redução da exposição a aplicativos suspeitos. Para os usuários, isso é uma boa notícia, já que a segurança das informações provavelmente vai aumentar. No entanto, os desenvolvedores — especialmente as pequenas empresas que preferem um certo anonimato — terão que se adaptar a essas exigências, o que pode ser um desafio.

Comparação com outras plataformas

A estratégia do Google se assemelha à da Apple, que já é conhecida por seu controle rigoroso na App Store. Embora o Google ainda mantenha um nível de liberdade maior do que a Apple, essa nova direção é uma clara tentativa de aumentar a segurança. Esse movimento levanta debates sobre como essa nova régua pode restringir a flexibilidade que sempre foi um diferencial do Android.

É importante notar que, enquanto o Google enfrenta desafios legais e competitivos em mercados como a Europa e os Estados Unidos, ele parece estar buscando um equilíbrio entre a segurança dos usuários e a liberdade de acesso a diversas lojas de aplicativos.