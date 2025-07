Nissan reduz preço do novo Kicks Platinum 2026 para PcD

Durante o mês de julho, o novo Nissan Kicks Platinum 2026 está com uma oferta irresistível: isenção de IPI, que resulta em uma economia de R$ 3.090. Isso sem falar no bônus de fábrica de R$ 15.920, o que torna a compra bem mais atraente.

Os preços que você vê disponíveis são para as opções de cores sólidas. Se você preferir uma pintura metálica ou perolizada, vai ter que desembolsar mais R$ 2.150. E para acabamentos em duas cores exclusivas da versão Platinum, a diversão aumenta um pouco mais, totalizando R$ 3.150.

Quando olhamos para a versão Platinum 1.0 Turbo com câmbio automático, o preço normal é de R$ 199 mil. Mas aqui está o truque: se você tem direito à compra com isenção por PcD, leva por apenas R$ 179.990 — uma bela diferença de R$ 19.010! E quem confirmou essas condições foi o site Fipe Carros, direto com a Nissan.

O novo Nissan Kicks não é apenas uma mudança de visual, mas vem com uma base mais moderna, a plataforma CMF-B High Spec. Além disso, ele marca a chegada de um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que promete desempenho e eficiência. Esse motor, já usado no Renault Kardian, entrega até 125 cv com etanol — ótimo para quem gosta de acelerar nas estradas.

Com um torque bacana de 22,4 kgfm a partir de 2.500 rotações, e o câmbio automático de seis marchas, a condução se torna bem mais prazerosa. Isso tudo pode significar uma experiência de dirigir mais animada, especialmente em trajetos urbanos.

Falando em números, o Inmetro registrou que o novo Kicks faz 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada com gasolina, que é importante se você já pegou trânsito pesado e sabe como um bom rendimento ajuda. Com etanol, os números ficam em 8,3 km/l e 9,9 km/l, respectivamente.

Outro ponto que chama atenção é o aumento das medidas: agora, o SUV tem 4,37 metros de comprimento e o porta-malas foi ampliado para 470 litros — espaço de sobra para viajar ou para aquelas compras de fim de semana!

A versão Platinum é cheia de tecnologia e conforto. Vem com faróis Full LED, rodas de liga leve de 19 polegadas e um painel digital com tela de 12 polegadas. O volante, que tem um toque de sofisticação em material que lembra couro, proporciona uma pegada mais agradável. Você também vai adorar os seis airbags e o ar-condicionado digital, especialmente em dias quentes.

Um detalhe que muitos motoristas vão apreciar são as borboletas para troca de marcha no volante, o que faz você se sentir um verdadeiro piloto. Ah, e a central multimídia de 12,3 polegadas se conecta sem fio ao seu celular — super prático!

A segurança também foi aprimorada, com entradas USB-C para os passageiros de trás, controle de tração, monitoramento da pressão dos pneus, e faróis em LED para iluminar bem a estrada à noite. É aquele tipo de coisa que dá confiança ao rodar.

### Novo Nissan Kicks Platinum 2026 para PcD em julho:

| Versões | Preços de tabela | Preços para PcD | Descontos |

|———————–|——————-|——————|——————|

| Platinum 1.0T AT | R$ 199.000,00 | R$ 179.990,00 | R$ 19.010,00 |

Agora é só seguir pra concessionária e sentir na prática tudo que esse SUV tem a oferecer!