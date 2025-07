Terremotos na costa leste da Rússia geram alerta de tsunami

Neste domingo, dois terremotos significativos atingiram a costa da Península de Kamchatka, no Extremo Oriente da Rússia. O primeiro terremoto teve uma magnitude de 6,7 e o segundo, mais forte, alcançou 7,4. A atividade sísmica resultou em um alerta de tsunami, mas as autoridades informaram que as ondas geradas devem ter uma altura máxima de apenas 60 centímetros.

O Ministério de Situações de Emergência da Rússia utilizou a plataforma Telegram para comunicar a possibilidade de uma onda de tsunami, explicando que essa onda poderá ser gerada após os tremores no Oceano Pacífico.

Os epicentros dos terremotos foram localizados entre 130 e 144 quilômetros da cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky, que é a capital da região de Kamchatka. Além disso, as ondas resultantes desse fenômeno podem alcançar as Ilhas Comandantes, que estão próximas à área afetada.

Em regiões mais distantes da costa, é esperado que a altura das ondas não ultrapasse 40 centímetros, com áreas ainda mais afastadas podendo registrar ondas de até 15 centímetros. Diante dessa situação, as autoridades russas orientaram a população a se deslocar para zonas mais seguras, afastando-se da costa. Os moradores foram aconselhados a buscar abrigo a uma altura mínima de 30 metros. Caso não haja acesso a áreas mais elevadas, recomenda-se que as pessoas se afastem pelo menos 2 quilômetros da costa. Além disso, as autoridades aconselharam que os navios ancorados ou que estejam próximos à costa se dirijam para águas mais profundas.

A Península de Kamchatka é uma área de intensa atividade sísmica, resultante da interação entre as placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte. Particularmente, esta península, que separa o Mar de Okhotsk do Oceano Pacífico, é conhecida por ser uma das regiões mais suscetíveis a terremotos em todo o mundo. Desde o ano de 1900, sete terremotos com magnitude igual ou superior a 8,3 foram registrados na península, ressaltando o potencial de atividade sísmica nessa área.