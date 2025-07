Cidade brasileira atrai turistas pelo turismo gastronômico

Belém, a encantadora capital do Pará, acaba de ganhar um reconhecimento que deixa qualquer amante da boa comida feliz. A revista Lonely Planet a elegeu como um dos 15 destinos gastronômicos mais irresistíveis do mundo. Olha só, essa é a única representação brasileira na lista, competindo com cidades renomadas como Lyon, na França, e Lima, no Peru. Esse destaque reforça a riqueza cultural e gastronômica dos ingredientes que vêm da Amazônia.

Culinária belenense

Se a gente parar para pensar, a culinária de Belém é realmente uma festa de sabores. Ela une tradições indígenas, africanas e portuguesas de um jeito todo especial. Ingredientes autênticos como tucupi, jambu, pirarucu e açaí são os protagonistas de pratos icônicos, como a maniçoba e o pato no tucupi. Essa fusão não só constrói a identidade culinária da região, mas também proporciona uma experiência cultural que envolve todos os sentidos.

Evolução gastronômica

A gastronomia em Belém vem se transformando com o uso criativo desses ingredientes amazônicos desde que a cidade foi reconhecida como Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO em 2015. Esse título destaca a autenticidade da culinária de Belém, especialmente dentro do contexto do turismo sustentável. O Mercado Ver-o-Peso, por exemplo, é um ícone desse movimento. É uma das maiores feiras abertas da América Latina, onde as iguarias tradicionais são vendidas e consumidas em seu formato mais autêntico.

E não podemos esquecer das delícias da Sorveteria Cairu, famosa por seus sorvetes feitos com frutas regionais como o cupuaçu e o bacuri. Esses sabores conquistam tanto turistas quanto os próprios moradores. Outro ponto interessante é a produção de chocolates artesanais na Ilha do Combu, que exemplifica a conexão entre culinária, cultura e sustentabilidade. Essas iniciativas mostram Belém como um verdadeiro polo gastronômico sustentável.

Futuro promissor

Esse reconhecimento da Lonely Planet chega em um momento muito oportuno para Belém, que vai sediar a COP30 em novembro. Esse evento global certamente trará um olhar especial para a cidade, destacando não só sua culinária única, mas também sua importância cultural.

Com essa visibilidade, Belém está pronta para surpreender visitantes do mundo todo, exibindo uma gastronomia rica, inovadora e repleta de tradições. É um convite irresistível para uma verdadeira imersão no sabor amazônico.