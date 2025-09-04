Nissan reduz preço do novo Kicks 2026 em R$ 26 mil para PcD

O Nissan Kicks acaba de atualizar sua tabela de preços, especialmente voltada para a galera das vendas diretas e que se encaixa na categoria PcD. E olha, as boas notícias são que os descontos melhoraram bastante em relação ao mês passado, passando de R$ 10 mil. É uma chance e tanto para quem está pensando em adquirir um carro mais acessível!

Vamos começar pela versão de entrada, a Sense 1.0T AT. Essa belezinha, que normalmente sai por R$ 164.990, agora é oferecida por R$ 138.990 para quem tem direito às isenções. Com a redução do IPI e o bônus de fábrica, o valor final acaba sendo uma economia de R$ 26 mil. Imagina só: com esse dinheiro a mais no bolso, dá pra investir em acessórios ou até em uma viagem!

A versão intermediária, Advance 1.0T AT, também merece destaque. O desconto aqui foi de R$ 7 mil, fazendo com que o preço caia de R$ 175.990 para R$ 151.990. Aqui, o cliente ainda conta com uma isenção de R$ 3.057 e um bônus de R$ 20.943, totalizando um desconto bem próximo de R$ 24 mil. Para quem roda bastante nas estradas, essa diferença pode fazer a diferença na hora de abastecer, né?

Agora, se você está interessado na configuração Exclusive 1.0T AT, saiba que o preço sugerido dela é de R$ 182.490, mas para pessoas com deficiência, o valor cai para R$ 162.990. Isso representa uma economia de R$ 19.500, considerando as isenções e bônus. Um valor considerável, sem dúvida!

Para os mais exigentes, a versão topo de linha, Platinum 1.0T AT, também teve seu desconto aumentado em R$ 2 mil. O preço padrão é de R$ 199.000, mas, para o pessoal PcD, custa R$ 177.990, uma diferença de R$ 21.010. Isso dá para pensar em um upgrade na tecnologia do carro ou até em um sistema de som mais potente.

Falando das inovações que chegam com o Nissan Kicks 2026, ele apresenta a nova plataforma CMF-B High Spec, que promete melhorar ainda mais a experiência ao volante. E não para por aí! O modelo agora vem equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que já está dando o que falar. A potência chega até 125 cavalos com etanol e 120 com gasolina, empurrando o carro com garra.

Ele acompanha um câmbio automático de dupla embreagem de seis marchas, que é uma maravilha para quem enfrenta tráfego pesado. Quem já passou um dia inteiro na cidade sabe que ter um câmbio esperto faz toda a diferença na hora de manobrar entre os carros parados.

Com essas atualizações e preços que cabem no bolso, o Nissan Kicks se torna uma opção atraente para quem busca um SUV com bom desempenho, conforto e tecnologia a bordo.