saiba quando recebê-lo e evite imprevistos financeiros

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma ajuda importante garantida pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Ele é destinado a pessoas idosas e a pessoas com deficiência de baixa renda. Para quem se encaixa nesse perfil, o BPC é uma forma de garantir um suporte financeiro essencial.

Para o público que recebe o BPC, é fundamental ficar atento ao cronograma de pagamentos, especialmente nos meses de setembro e outubro. Esse planejamento ajuda a organizar as despesas e a garantir que ninguém perca a data do recebimento.

Uma boa maneira de acompanhar o BPC é pelo Meu INSS. Por meio desse portal, os beneficiários podem consultar o que têm direito a receber, o que facilita muito na hora de se programar financeiramente.

Informações Adicionais

O valor do BPC é equivalente ao salário mínimo, que hoje é de R$ 1.518,00. Essa quantia é fixa para todos os beneficiários e não inclui 13º salário, pensão por morte ou FGTS. Diferente de aposentadorias e pensões do INSS, o BPC é um auxílio assistencial projetado para oferecer uma base mínima de sustento.

No que diz respeito ao pagamento, é essencial seguir o calendário estipulado. O pagamento segue a ordem do penúltimo dígito do Número de Benefício (NB). Para quem tem o dígito 1, o pagamento será feito no dia 24 de setembro, enquanto o beneficiário com dígito 2 receberá no dia 25/09, e assim por diante. Lembrando que o número 4 receberá em 29/09, e o 5, no dia seguinte. No início de outubro, o dígito 6 será pago no dia 1º, e o 7, no dia 02. Os dígitos 8 e 9 contam com pagamento nos dias 3 e 6 de outubro, respectivamente, enquanto o dígito 0 recebe em 07/10.

Para quem precisa verificar detalhes sobre o BPC, a consulta deve ser feita pelo Meu INSS, disponível tanto em computadores quanto em celulares. É só usar o login da conta GOV.BR junto com o CPF e a senha. Uma vez dentro, o beneficiário deve ir até o menu “Extrato de Pagamento” para acessar a data e o valor que vai receber.

Se for necessário, é possível baixar e até imprimir o comprovante. O sistema passa a disponibilizar os dados a partir do dia 16 de setembro, então é bom ficar de olho e visitar a plataforma com frequência. Se surgir alguma dúvida, a Central 135 está lá para ajudar e esclarecer qualquer questão que possa aparecer.