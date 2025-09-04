Motos mais vendidas até 3 de setembro de 2025, segundo a Fipe

A Honda CG 160 continua reinando absoluta no mercado brasileiro de motos, com impressionantes 5.962 unidades vendidas. Isso mesmo! Para quem anda pelas ruas, é difícil não esbarrar com uma delas, não é? Logo atrás, temos a Honda Biz, que registrou 3.172 vendas — um clássico que não sai de moda e sempre agrada pela praticidade.

Na sequência, a Honda Pop 110i fez bonito com 2.779 unidades comercializadas. Essa moto é perfeita para quem enfrenta o dia a dia urbano, com um bom desempenho e ótimo consumo de combustível. Em quarto lugar, a Honda NXR 160 Bros mostrou sua força, com 2.505 motos vendidas, ideal para aqueles que buscam um pouco mais de aventura nas trilhas.

E não podemos esquecer da Sport 110i, em quinto lugar, que marcou 1.499 emplacamentos. Essa foi a primeira quebrou um pouco a hegemonia da Honda no ranking. Por último, na sexta posição, a Yamaha YBR 150 garantiu 1.116 vendas, conquistando seu espaço entre os pilotos.

A Honda CB 300F aparece na sétima posição com 825 unidades vendidas. Essa é uma escolha popular entre os que querem mais potência e conforto nas viagens. Em oitavo lugar, a Yamaha Fazer 250 teve 625 unidades despachadas, uma moto que entrega diversão e agilidade no trânsito. A Honda PCX 160 ficou em nono, com 614 unidades, e é sempre uma ótima escolha para quem busca estilo e economia.

Para fechar nosso top 10, a Shineray XY 125, com 596 unidades, mostra que as marcas que oferecem opções mais acessíveis também têm seu espaço. Afinal, muitas vezes precisamos de uma moto que funcione bem sem pesar no bolso.

### Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|————————–|——–|

| 1º | Honda CG 160 | 5.962 |

| 2º | Honda Biz | 3.172 |

| 3º | Honda Pop 110i | 2.779 |

| 4º | Honda NXR 160 Bros | 2.505 |

| 5º | Sport 110i | 1.499 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 1.116 |

| 7º | Honda CB 300F | 825 |

| 8º | Yamaha Fazer 250 | 625 |

| 9º | Honda PCX 160 | 614 |

| 10º | Shineray XY 125 | 596 |

Esse ranking das motos mais vendidas foi elaborado com dados da Fenabrave e mostra a diversidade de opções que os brasileiros têm na hora de escolher sua companheira de duas rodas. Seja para driblar o tráfego ou para pegar a estrada, sempre tem uma moto certa para cada perfil.