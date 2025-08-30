Nissan perde espaço no ranking de vendas globais para Suzuki

As novidades sobre a Nissan não são lá muito animadoras. A montadora está enfrentando um verdadeiro turbilhão, lidando com problemas financeiros, demissões em suas fábricas e até ações judiciais nos Estados Unidos por conta de motores que deram defeito. Não é surpresa para ninguém que as vendas estejam despencando.

Recentemente, a Nissan saiu do top 10 global de vendas de carros, algo que não acontecia há 16 anos! No primeiro semestre de 2025, as vendas caíram 6%, totalizando apenas 1,61 milhão de veículos — bem atrás de gigantes como Toyota e Volkswagen. Se você dirige muito, sabe como esses números refletem mudanças no mercado e nas preferências dos motoristas.

E não para por aí. Os fabricantes chineses, como a BYD e a Geely, não estão perdendo tempo e ultrapassaram a Nissan nas vendas. A BYD, por exemplo, registrou um crescimento impressionante de 33%, se posicionando agora em oitavo lugar. Para completar o quadro, a velha rival Suzuki também superou a Nissan e vendeu 1,63 milhão de carros, uma diferença de apenas 20 mil unidades. É a primeira vez que isso acontece desde 2004.

A situação financeira da Nissan é preocupante. No último trimestre, entre abril e junho, a empresa teve um prejuízo de cerca de ¥15,7 bilhões, o que dá mais ou menos uns US$ 105 milhões. Em comparação, no mesmo período do ano passado, eles tinham registrado um lucro de ¥28,5 bilhões. É claro que isso diz muito sobre como as coisas mudaram rapidamente.

E falando de mercados, a China, que sempre foi a principal área de vendas da Nissan, agora apresenta uma queda de 18% nas vendas. De 720 mil unidades vendidas em 2018, hoje estão apenas em 270 mil. No Japão, a história não é diferente: as vendas caíram 10%, o pior resultado desde 1993. Quem já dirigiu por essas estradas conhece o impacto que a Nissan teve por aqui.

O caminho da Nissan para a recuperação

Apesar desse cenário desafiador, a Nissan não está parada. Eles estão fazendo esforços audaciosos para revirar a situação e inovar sua linha de produtos. Nos EUA, lançaram um novo Leaf elétrico a partir de US$ 31.485, e o Kicks reformulado já vendeu mais de 50 mil unidades no primeiro semestre do ano. E quem não adoraria ver de volta o robusto SUV Xterra?

Na China, as novidades são ainda mais empolgantes. A Nissan apresentou o sedã N7 EV, que começou a ser vendido a 119.900 yuans (cerca de US$ 16.727). Esse modelo teve uma recepção boa no mercado, e a marca planeja lançar mais veículos elétricos na região em breve. É sempre refrescante ver inovações, principalmente em tempos difíceis!