Validade pode ser limitada a três anos

Mudanças recentes na legislação de trânsito têm afetado diretamente a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil. Para muitos motoristas, a novidade de ter uma CNH que agora vale apenas 3 anos pode ter sido uma surpresa. Mas vamos entender o que motivou essas alterações e o que isso significa para quem dirige.

Alterações legislativas

A Lei nº 14.071/20 trouxe várias novidades ao Código de Trânsito Brasileiro. Uma das mais notáveis é a mudança nos prazos de validade da CNH, que agora varia de acordo com a faixa etária do motorista.

Se você tem até 49 anos, a sua habilitação é válida por 10 anos. Para quem está na faixa dos 50 aos 69 anos, esse prazo cai para 5 anos. E, quando o motorista atinge 70 anos ou mais, a validade da CNH é reduzida para apenas 3 anos. Essa mudança tem como objetivo garantir que todos os motoristas estejam em boas condições para dirigir, tanto físicas quanto mentais.

Exame de aptidão

A validade da CNH está estreitamente ligada ao exame de aptidão física e mental. Esse exame é essencial tanto na hora de habilitar quanto de renovar o documento. Ele serve para avaliar a saúde do condutor e sua capacidade para assumir o volante.

Caso o médico identifique algum problema de saúde, ele pode ajustar o período de validade da CNH. Isso é feito para garantir a segurança de todos nas ruas e estradas, pois um motorista que não está em boas condições pode representar um risco.

Saúde e segurança no trânsito

A relação entre saúde e segurança no trânsito é bem clara. Com a nova legislação, a intenção é aumentar a segurança nas vias, assegurando que os motoristas que estão na pista estejam realmente aptos para dirigir.

Problemas como dificuldades de visão são exemplos de fatores que podem influenciar a duração da validade da CNH. Essas medidas visam diminuir o risco de acidentes e garantir uma condução mais segura para todos.

Procedimentos para renovação

Para renovar uma CNH que já venceu, o motorista deve seguir as orientações do Departamento de Trânsito (Detran) do seu estado. Isso inclui fazer um novo exame de aptidão e pagar as taxas exigidas.

Importante lembrar que, para motoristas com mais de 65 anos, a renovação precisa ser feita a cada 3 anos. É fundamental ficar atento às datas, pois dirigir com a CNH vencida por mais de 30 dias é considerado uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira.

Essas mudanças refletem uma preocupação com a saúde e a segurança no trânsito, garantindo que todos os condutores estejam bem preparados para dirigir. Assim, esperamos contribuir para um trânsito mais seguro e consciente nas nossas estradas.