País europeu disponibiliza até 16 mil reais mensais a brasileiros

Muita gente está atrás de novas oportunidades de trabalho fora do Brasil, tanto em empregos remotos quanto presenciais. Essa busca pode ser empolgante, mas também traz seus desafios, especialmente no que diz respeito à experiência de trabalhar fora.

Um dos grandes medos para quem deseja essa mudança é se realmente tem espaço para brasileiros em outros mercados e se os salários vão ser suficientes para cobrir o custo de vida no novo país. Apesar disso, existem lugares, especialmente na Europa, que podem surpreender. Um exemplo é a Alemanha, que além de acolher bem portadores de passaporte brasileiro, possui uma alta demanda por profissionais qualificados.

As áreas que mais precisam de profissionais incluem:

Tecnologia da informação (TI)

Engenharia

Medicina

Enfermagem

Um ponto interessante é que muitas dessas vagas estão localizadas fora dos grandes centros, o que pode resultar em uma redução significativa no custo de vida. Por isso, a relação custo-benefício de uma carreira internacional se torna mais atrativa e viável.

Como conseguir trabalho em países europeus?

Se a ideia é lutar por uma vaga lá fora, é importante se planejar bem antes de dar esse passo. Aqui vão algumas dicas que podem te ajudar nessa jornada:

Organização financeira: Tenha uma reserva de emergência para imprevistos. Isso pode ser um grande alívio em momentos difíceis.

Curso de idiomas: Embora o inglês seja amplamente falado, aprender o idioma local é um diferencial importante e pode abrir muitas portas.

Estudar ganhos e gastos: Faça uma pesquisa sobre o custo de vida e os salários médios nos países que você está considerando. Assim, você evita surpresas desagradáveis.

Networking internacional: Construa uma rede de contatos com profissionais do local que você deseja trabalhar. Isso pode ajudar a entender melhor o mercado de trabalho e a cultura profissional.

LinkedIn e plataformas de emprego: Invista tempo nessas ferramentas. Elas são cruciais para encontrar oportunidades específicas e até para ser encontrado por recrutadores.

Preparação do currículo e entrevistas: Cada país pode ter um padrão diferente. Pesquise como montar seu currículo e se preparar para entrevistas no local que você escolheu para aumentar suas chances.

Essas etapas podem facilitar muito a sua adaptação e ajudar a garantir uma oportunidade no exterior.