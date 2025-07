Nissan oferece descontos de até R$ 23.300 no Versa para PcD

O Nissan Versa está dando um show de economia este mês com condições imperdíveis para o pessoal PcD. Se você está em busca de um sedan confortável e estiloso, vale a pena conferir a campanha de julho, que oferece isenção total de IPI e um baita bônus da fábrica.

A versão Advance 1.6 CVT, que normalmente custa R$ 126.290, pode ser sua por R$ 105.690. Isso mesmo, um descontão de R$ 20.600! Para quem quer o máximo de recursos, a configuração Exclusive 1.6 CVT, que geralmente sai por R$ 144.290, agora está por R$ 120.990, uma economia de R$ 23.300. É pra correr pra concessionária!

O que oferece o Nissan Versa?

Vamos falar das qualidades desse sedan que podem fazer a diferença nas suas viagens. Ele vem com o motor 1.6 flex, conhecido pelo bom desempenho com etanol e gasolina, entregando até 113 cavalos. Com um câmbio automático CVT Xtronic, o Versa simula seis marchas, garantindo uma dirigibilidade suave. Quem já pegou trânsito pesado sabe como um câmbio eficiente faz toda a diferença.

Mas não para por aí: o Versa traz uma central multimídia Nissan Connect com tela de 8″, que permite espelhamento via Apple CarPlay e Android Auto. Ah, e quem não gosta de dar aquele upgrade no som? São quatro alto-falantes que ajudam a deixar suas playlists ainda melhores.

Na parte de segurança, o carro é bem completo, com airbags frontais, laterais e de cortina. E se você já teve a sorte, ou o azar, de manobrar em um estacionamento apertado, vai adorar o alerta de tráfego cruzado traseiro e a câmera de ré.

Conforto e tecnologia que fazem a diferença

O conforto é outro ponto forte desse sedan. O ar-condicionado é digital e automático, e os bancos têm um design que prioriza o bem-estar. A tecnologia Zero Gravity no banco do motorista se adapta ao seu corpo, tornando as longas viagens muito mais agradáveis.

Falando em tecnologia, os faróis em LED e a iluminação interna dão um toque moderno. E as rodas de liga leve de 17″ não só são elegantes, mas também ajudam na eficiência do carro. Já imaginou a diferença que isso faz na hora de pegar a estrada?

E para finalizar, o Nissan Versa também tem recursos práticos como direção elétrica progressiva e um sistema de câmeras com visão 360°, tornando a experiência de dirigir muito mais intuitiva.

Nissan Versa para PcD em julho de 2025:

Aqui está um resumo das versões disponíveis e os valores com os descontos:

| Versões | Isenção | Preço de mercado | Preço para PcD | Descontos |

|————————|———|——————|—————-|————-|

| Advance 1.6 CVT | IPI | R$ 126.290,00 | R$ 105.690,00 | R$ 20.600,00 |

| Exclusive 1.6 CVT | IPI | R$ 144.290,00 | R$ 120.990,00 | R$ 23.300,00 |

Diante de tudo isso, o Nissan Versa se apresenta como uma escolha muito inteligente para quem busca conforto, segurança e uma pegada mais moderna, tudo isso com condições especiais que não dá pra deixar passar.