Horóscopo do dia 07/07/2025 para Leão: saiba o que esperar

Previsões Astrológicas: Desafios para os Signos nesta Segunda-feira

Nesta segunda-feira, dia 7 de julho de 2025, as atividades no ambiente astrológico se intensificam, o que poderá trazer desafios constantes para todos os signos do zodíaco. É importante estar atento às influências astrais que podem impactar o dia a dia e as relações pessoais.

Previsão para o Signo de Leão

Os leoninos, pessoas nascidas entre 23 de julho e 22 de agosto, podem enfrentar momentos que exigem colaboração. Caso essa cooperação não ocorra de forma natural, os leoninos poderão se ver obrigados a agir e promover essa união. A formação de um espírito de equipe será fundamental para que seus projetos sejam bem-sucedidos. A colaboração entre amigos e colegas será um ponto crucial a ser trabalhado.

Entendendo o Ascendente

A maioria das pessoas, mesmo aquelas que não têm uma ligação forte com a astrologia, sabe qual é o seu signo solar. Essa informação é relativamente fácil de descobrir, pois depende apenas da data de nascimento, já que o signo solar muda a cada 28 dias. No entanto, o signo ascendente, que representa como somos percebidos pelos outros, muda a cada duas horas e requer a hora exata do nascimento para ser calculado. Para quem deseja descobrir seu ascendente, uma consulta a um astrólogo pode fornecer uma interpretação detalhada do mapa astral.

Como Calcular o Ascendente

O ascendente se altera a cada duas horas após o nascer do sol, e existem métodos específicos para calcular qual é o seu. Com isso, é possível ter uma visão mais aprofundada sobre a sua personalidade.

Polaridade dos Signos

Na astrologia, o zodíaco é dividido em 12 signos, que se agrupam em duas polaridades. Essa divisão ajuda a identificar comportamentos e características energéticas desses signos. Os dois grupos funcionam como polos opostos que se complementam, semelhantes ao conceito de Yin e Yang, que enfatiza um equilíbrio universal.

As polaridades podem ser classificadas de várias maneiras, como masculina ou feminina, ativa ou passiva, e positiva ou negativa. Para determinar a polaridade de um signo, basta começar pelo primeiro signo do zodíaco, Áries. Os signos se alternam entre as polaridades. Por exemplo, Áries é masculino, portanto, o próximo signo, Touro, é feminino, e assim por diante.

Signos Masculinos: Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário.

Signos Femininos: Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes.

Comportamento conforme a Polaridade

Pessoas com signos de polaridade masculina tendem a ser mais expansivas e dinâmicas. Já aquelas com signos de polaridade feminina podem apresentar características mais introspectivas, refletindo profundamente sobre seus sentimentos e tendências mais reservadas.

Ficar atento às características e influências astrais pode ser uma ferramenta útil para navegar pelos desafios diários e entender melhor a própria personalidade e a dos outros.