Nissan dá até R$ 36,9 mil de desconto no Sentra para PcD em julho

Durante o mês de julho, a Nissan preparou uma super oportunidade para quem tem deficiência (PcD) na hora de adquirir um Sentra. O sedã, que já tem uma reputação de conforto e estilo, está com condições especiais, como a isenção total de IPI e descontos diretos de fábrica, tornando-o uma opção bem atrativa em termos de custo-benefício.

Para dar uma ideia, a versão Advance 2.0 CVT, que normalmente sai por R$ 171.890, pode ser adquirida por apenas R$ 134.990. Isso representa um desconto de R$ 36.900! E se você optar pela versão topo de linha, a Exclusive 2.0 CVT, que vem com um interior premium, o preço cheio é de R$ 195.890, mas para PcD sai por R$ 160.990. O desconto aqui é de R$ 34.900. É uma boa chance para quem quer um carro muito bem equipado.

As concessionárias da Nissan estão a postos para dar todo o suporte necessário para esse público. Eles têm equipes treinadas para explicar os benefícios e ajudar no processo de compra com isenção. Vale a pena dar uma passada lá, as informações são bem claras e ajudam bastante na decisão.

Falando um pouco sobre o que o Sentra oferece, ele é equipado com um motor 2.0 de quatro cilindros, que entrega 151 cavalos de potência a 6.000 rpm e um torque de 20,3 kgfm a 4.000 rpm. E atenção: ele funciona apenas com gasolina, o que é bom de saber na hora de abastecer.

Além do motor, o Sentra não decepciona em conforto e tecnologia. O carro vem com ar-condicionado digital automático Dual Zone, ajuste elétrico no banco do motorista, bancos com a tecnologia Zero Gravity que tornam os longos passeios muito mais agradáveis, câmbio revestido em couro e direção elétrica que se adapta conforme a velocidade. Quem já pegou trânsito intenso sabe como isso faz diferença.

E não para por aí! Os itens de acabamento são de dar inveja. O volante é revestido em couro, com ajustes de altura e profundidade, e ainda tem regulagem interna para a altura dos faróis. Aquela assinatura em LED nos faróis dianteiros dá um toque todo especial. O modelo também vem com airbags frontais, laterais e de cortina, que trazem bem mais segurança na hora de pegar a estrada.

Em termos de segurança, o Sentra apresenta controle de tração e estabilidade (VDC), câmera de ré, e freios a disco nas quatro rodas, que são ótimas características pra quem dirige em situações diversas. Ah! E os fixadores ISOFIX são super úteis para quem tem crianças e precisa instalar cadeirinhas com mais segurança.

A parte de entretenimento também não deixa a desejar. O Sentra inclui portas USB na frente e atrás, uma central multimídia com rádio AM/FM, MP3 player, e uma tela colorida de 8,0″. E para os amantes de tecnologia, tem espelhamento via Apple CarPlay e Android Auto, além de um som com seis alto-falantes para deixar os passeios ainda mais animados.

Se você está de olho em oferecer conforto, segurança e uma ótima experiência na direção, o Sentra é uma opção que vale a pena considerar.