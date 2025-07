Nissan N7 lidera vendas na China, superando Buick e Toyota

O Nissan N7, um sedã elétrico que é fruto da parceria entre a Nissan e a Dongfeng, está bombando na China. Em junho, ele bateu o recorde de 6.189 unidades vendidas, superando concorrentes de peso como o Buick GL8 New Energy (6.082) e o Toyota bZ3X (6.030). Com isso, ele se tornou o carro de nova energia mais vendido entre as marcas estrangeiras no país. É impressionante como o mercado elétrico chinês está ficando mais competitivo, não é?

A disputa no topo da lista está bem acirrada, refletindo um cenário em que marcas estrangeiras estão conquistando cada vez mais espaço. Tem até grandes nomes, como o Volkswagen ID.3 e o Smart #1, que ficaram para trás com vendas de 3.950 e 2.324 unidades, respectivamente. Não dá para negar que a competição está feroz!

O N7 é baseado no modelo Dongfeng eπ 007 e compartilha várias peças com ele. Apesar de ter o logotipo da Nissan, o carro é produzido totalmente na China. A versão mais acessível, a N7 510 Pro, vem com uma bateria LFP de 58 kWh e promete até 510 km de autonomia, segundo o ciclo chinês CLTC. E o preço? A partir de 129.900 yuan, que equivale a cerca de US$ 17.800! Uma opção bem em conta para quem busca um carro elétrico no dia a dia.

Se você quer algo mais potente, a versão N7 625 Max tem uma bateria de 73 kWh, autonomia de até 625 km e pode chegar a 268 cavalos, dependendo da configuração. Esse sedã é uma aposta da Nissan para conquistar os jovens e as famílias, oferecendo um bom custo-benefício. Até quem passa muito tempo no trânsito percebe a importância de um carro confortável e econômico.

Um detalhe interessante é que, segundo as estatísticas da Nissan, 68% dos compradores do N7 são homens, 74% são casados, e 60% têm menos de 35 anos. Isso mostra que o N7 tá falando a língua da galera mais jovem, que busca tecnologia e economia. A competição continua forte, com a Smart também se movimentando para lançar novidades.

Por enquanto, o N7 é exclusivo da China, mas a Nissan já está considerando levar o modelo para outros mercados com uma possível nova identidade, talvez como “Primera”. Contudo, a entrada nos Estados Unidos não está nos planos imediatos. A Dongfeng, parceira da Nissan, também tem outros sucessos, como o Dongfeng Voyah Free, que tem feito sucesso com um monte de pedidos.

Quando comparado ao Xpeng P7, o N7 encontrou seu próprio espaço entre os sedãs elétricos. A combinação de um design moderno, autonomia atrativa e um preço acessível está ajudando a consolidar o modelo como um dos principais concorrentes no maior mercado de elétricos do mundo. A gente não pode esquecer que modelos como o Xiaomi SU7 também estão ganhando destaque, especialmente quando falamos em valor de revenda no segmento elétrico na China. Um cenário que, com certeza, vale a pena ficar de olho!