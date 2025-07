Fiat Pulse Impetus tem desconto de R$ 18.373 para PcD

O Fiat Pulse Impetus Hybrid está arrasando com uma oferta imperdível para quem se encaixa no grupo de pessoas com deficiência (PcD). Para quem tem direito à isenção de impostos, é possível levar esse modelo caprichado sem pagar IPI, além de contar com um bônus de fábrica. Ah, e uma dica importante: depois de adquirir o carro, ele precisa ficar no nome do comprador por pelo menos dois anos antes de ser revendido.

Se você está interessado, é só dar uma passada em qualquer concessionária Fiat. Os consultores estão prontos para ajudar com toda a papelada necessária, explicando os critérios médicos para a isenção, além de facilitar a vida em relação a prazos e opções de financiamento. É tudo bem claro e tranquilo!

Para vocês que adoram números: a versão Audace Turbo 200 Impetus CVT, normalmente custando R$ 146.990, sai por R$ 128.616,25 com os descontos. Uma economia de nada menos que R$ 18.373,75! Esses valores foram checados no portal oficial da Fiat e estão mais do que atraentes para quem tá de olho num carro novo.

Falando em equipamentos, o Fiat Pulse Impetus Hybrid é um verdadeiro show à parte. Ele vem repleto de itens que combinam conforto, segurança e tecnologia. Um destaque especial é o volante revestido em couro e ajustável em altura e profundidade. Confira também o carregador de celular por indução — quem nunca passou pela dificuldade de encontrar um fio de carregador em meio a tantas coisas no carro? E ainda tem o sistema de monitoramento da pressão dos pneus, que é um baita auxílio, especialmente em viagens mais longas.

Logo no interior, a modernidade se faz notar com uma central multimídia de 10,1 polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Isso é uma mão na roda! Além disso, possui comandos de voz, Bluetooth, MP3 e várias entradas USB, o que é excelente para manter a galera conectada.

E não podemos esquecer do painel digital de 7″ e da câmera de ré com alta definição. Direção elétrica também tá na promessa, o que facilita demais manobras em estacionamentos apertados, não é mesmo? Completando a lista, temos faróis em LED, freios ABS com EBD e fixação ISOFIX para cadeirinhas — pensando sempre na segurança da família.

Um truque bom é o piloto automático, que pode ser uma ótima ajuda em viagens longas. E aqueles dias de chuva? Os sensores de chuva e luminosidade vão te ajudar a dirigir com mais tranquilidade. E não se esqueça das rodas de liga leve diamantadas de 17 polegadas, que dão um charme todo especial ao carro.

Agora, se você imaginava que a história terminava por aqui, está enganado! Vamos às configurações e preços do Fiat Pulse Impetus Hybrid para PcD:

Fiat Pulse Impetus Hybrid para PcD em julho de 2025:

Configurações Preços de tabela Preço para PcD Descontos Audace Turbo 200 Impetus CVT R$ 146.990,00 R$ 128.616,25 R$ 18.373,75

E aí, já ficou com vontade de dar uma voltinha no Fiat Pulse?