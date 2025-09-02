Nissan N7 é testado no Brasil com 635 km de autonomia

O Nissan N7 já está chamando a atenção por aqui, especialmente entre os apaixonados por carros elétricos. Ele é resultado de uma parceria entre a japonesa Nissan e a chinesa Dongfeng, e a brincadeira começou quando ele foi visto rodando em testes nos arredores de São Paulo. Mostrando um design futurista, esse sedã elétrico promete fazer barulho no mercado brasileiro, combinando tecnologia avançada e preço bem competitivo.

Foi em abril que o N7 fez sua estreia oficial no mercado chinês, e já pode ser considerado um sucesso por lá, acumulando mais de 20 mil pedidos em apenas 50 dias. Com 4,93 metros de comprimento e um entre-eixos de quase 2,92 metros, esse sedã se destaca pelo tamanho, oferecendo um espaço interno comparável ao de SUVs de sete lugares. A Nissan está posicionando o carro como um modelo global, mas ainda não confirmou onde mais ele fará sua estreia.

### Design e Estilo

O visual do N7 segue uma linha minimalista que, sinceramente, é de encher os olhos. Ele tem uma frente fechada, com faróis em LED bem fininhos e uma barra iluminada que atravessa toda a dianteira. Na traseira, as lanternas interligadas adicionam um toque futurista que é difícil não admirar.

O interior aposta na modernidade com um painel digital de 8,8 polegadas e uma central multimídia de 15,6 polegadas, oferecendo tecnologia de ponta e tornando a experiência ao volante ainda mais agradável. Para quem, assim como eu, adora um acabamento caprichado, as opções de cores claras e os poucos botões físicos também são um grande atrativo.

### Motorização e Desempenho

Sob o capô, o N7 não deixa a desejar. Ele oferece duas opções de motorização elétrica: uma com 215 cv e bateria de 58 kWh, que entrega uma autonomia de até 540 km, e outra com 268 cv e bateria de 73 kWh, capaz de rodar até 635 km. Isso tudo se traduz em uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 6,9 segundos, desempenho que rivaliza com elétricos bem mais caros.

### Tecnologia e Conforto

O N7 também impressiona na parte de tecnologia. Ele é equipado com um chip Snapdragon 8295P e 32 GB de RAM, o que garante um desempenho ágil no sistema operacional, suportando recursos como Carplay e HiCar. Para quem enfrenta o trânsito, um piloto automático adaptativo e assistente de faixa fazem toda a diferença.

E não para por aí! O carro tem um carregador sem fio de 50W, teto solar panorâmico, e a parte interna conta com 14 alto-falantes premium. Para relaxar na viagem, os bancos dianteiros oferecem uma massagem de 12 pontos, e o porta-malas possui uma generosa capacidade de 504 litros, ideal para quem quer levar tudo em uma road trip.

### Conforto Elevado com os Bancos “Cloud Comfort”

Um dos destaques são os bancos “Cloud Comfort” nas versões Max. Eles têm 49 sensores e 19 almofadas de ar, ajustando automaticamente a posição para criar uma sensação de flutuação. E com acabamentos em camurça e Alcântara, o conforto é levado a outro nível.

Se o N7 chegar ao Brasil, a expectativa é que ele seja posicionado acima do Sentra, com preços em torno de R$ 200 mil. Isso deixa claro que a Nissan está determinada a conquistar os consumidores que buscam um toque de luxo, espaço e alta tecnologia. O fato de ele já estar passando por testes no Brasil só aumenta as especulações sobre um lançamento em breve, reforçando a estratégia da Nissan no crescente nicho de veículos elétricos.