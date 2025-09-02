Salário de Cristiano Ronaldo: quatro carros por hora e mais

Cristiano Ronaldo acaba de renovar seu contrato com o Al-Nassr, e o valor desse novo acordo é surpreendente. Desde o dia 26 de junho de 2025, o craque português irá receber cerca de 400 milhões de euros por ano, o que dá uma cifra astondante de R$ 2,572 bilhões. Esses números têm chamado bastante atenção, e não é por menos!

Para entender melhor, vamos traduzir essas cifras do mundo do futebol para a realidade do dia a dia. No Brasil, por exemplo, com o que Cristiano ganha, ele poderia comprar quatro carros populares por hora de trabalho. Um Fiat Mobi custando aproximadamente R$ 73 mil em 2025, significa que, em uma hora, ele poderia gastar R$ 292 mil — quase o valor que ele recebe por hora no Al-Nassr, que é de R$ 293,6 mil.

Se olharmos também a relação com o salário mínimo brasileiro, os números impressionam ainda mais. Para conseguir R$ 1.518,00, que é o valor definido para 2025, Cristiano precisa de apenas 18,61 segundos. Ou seja, em menos de meio minuto, ele já ganha o que muitos brasileiros trabalham um mês inteiro para conquistar.

Mega da Virada como referência

Outra forma interessante de visualizar essa fortuna é através da comparação com a Mega da Virada. O prêmio deste ano distribuiu um total de R$ 635,4 milhões. Para que Cristiano alcance esse valor, ele precisaria de apenas 90 dias, ou seja, pouco menos de três meses. Quase inacreditável!

Salário de Cristiano Ronaldo: números do contrato

Abaixo, faremos uma divisão mais detalhada dos ganhos desse contrato:

Por ano: 400 milhões de euros (R$ 2,572 bilhões)

Por mês: 33,340 milhões de euros (R$ 214,3 milhões)

Por semana: 7,6 milhões de euros (R$ 49,461 milhões)

Por dia: 1,1 milhão de euros (R$ 7,046 milhões)

Por hora: 46,3 mil euros (R$ 293,6 mil)

Por minuto: 772 euros (R$ 4.893,45)

Por segundo: 13 euros (R$ 81,56)

Renovação confirmada

Cristiano não só renovou seu contrato como também garantiu seu lugar no Al-Nassr até o final da temporada 2026/2027, quando estará jogando aos 42 anos. Sua renovação gerou bastante expectativa, especialmente porque antes de assinar, ele postou uma mensagem enigmática nas redes sociais dizendo que “este capítulo acabou”.

Desde que chegou ao Al-Nassr em 2023, Cristiano tem mostrado seu talento em campo, acumulando 99 gols e 19 assistências em 111 jogos oficiais. Ele conquistou a Copa dos Campeões Árabes de 2023, mas o foco em sua carreira continua forte, refletindo a dedicação que o levou a ser um dos maiores do futebol mundial.