Os riscos de beber água deixada em garrafa no carro

Deixar uma garrafa plástica de água dentro do carro em dias quentes é uma prática comum entre muitos brasileiros. Embora pareça inofensiva, essa atitude pode trazer riscos à saúde e à segurança.

Durante aquelas ondas de calor, o que acontece dentro do veículo pode ser surpreendente: o calor intenso pode fazer com que substâncias químicas das garrafas sejam liberadas e até mesmo provocar incêndios.

Impacto das altas temperaturas

Quando uma garrafa de água plástica é deixada exposta ao calor, como dentro do carro fechado sob o sol, ela pode liberar substâncias químicas como o bisfenol A (BPA) e os ftalatos. O calor intenso também facilita a liberação de pequenos pedaços de plástico, conhecidos como microplásticos, que podem contaminar a água.

Em situações raras, uma garrafa de água transparente pode agir como uma lente, concentrando a luz solar e criando calor suficiente para iniciar um incêndio. Não bastasse isso, o calor pode fazer com que bactérias e fungos cresçam na água, mesmo que você não a tenha consumido. Isso significa que a higienização e a troca frequente de água são mais do que recomendadas — são essenciais.

Prevenção de riscos

Para evitar esses problemas, motoristas podem seguir algumas medidas simples. Guardar as garrafas no porta-malas ou no porta-luvas é uma boa ideia para evitar o contato direto com o sol.

Outra dica é optar por garrafas reutilizáveis, feitas de materiais como aço inoxidável ou vidro. Essas opções não só evitam os problemas relacionados à liberação de produtos químicos, mas também são mais resistentes ao calor.

Reconhecer os riscos de guardar água em garrafas plásticas dentro do carro é fundamental. Evitar deixar a água em temperaturas elevadas e exposta ao sol prolongadamente ajuda a garantir a segurança e a qualidade da bebida que você consome.