CAOA Chery Tiggo 8 cresce 35% e supera vendas do Commander

O Caoa Chery Tiggo 8 está se destacando como uma das melhores opções para quem busca um SUV com bom custo-benefício aqui no Brasil. Com capacidade para até sete pessoas, esse utilitário é perfeito para quem tem família grande e quer conforto na hora de viajar ou fazer o rolê pela cidade.

Uma das grandes vantagens é que ele vem com cinco anos de garantia e uma lista de equipamentos bem interessante. Vale lembrar, porém, que o preço das peças pode ser um pouco mais salgado e a rede de atendimento ainda é menor comparada a outras marcas já consolidadas.

Agora, se você é fã de números, dá só uma olhada: segundo a Fenabrave, em julho, o Tiggo 8 vendeu 1.440 unidades. Isso significa um crescimento de 35% em relação ao mês anterior, quando foram 1.062 unidades. Para se ter uma ideia, o Jeep Commander teve 1.312 unidades emplacadas no mesmo período. E a Chevrolet Spin, que também comporta até sete passageiros e é mais em conta, vendeu 1.942.

Até julho de 2025, o Tiggo 8 Pro já tinha contabilizado 8.907 unidades vendidas, superando até o total do ano anterior. O Jeep Commander ficou para trás, com 8.532 unidades no mesmo período.

E se você está pensando em um carro novo, vale dar uma olhada na promoção que a Caoa Chery lançou. Eles estão oferecendo um desconto de R$ 10 mil no modelo Tiggo 8 Pro Max Drive, para celebrar os oito anos da marca no Brasil. O preço caiu de R$ 199.990 para R$ 189.990. Essa oferta é por tempo limitado e está disponível em mais de 180 concessionárias pelo país.

O motor do Tiggo 8 Pro não decepciona. Ele traz um motor 1.6 turbo (TGDi) que entrega até 187 cavalos e um torque de 28 kgf.m em um intervalo bem útil, de 2.000 a 4.000 rotações por minuto. O câmbio automático de dupla embreagem com sete marchas ajuda a ter um desempenho suave, perfeito para quem pega muito trânsito. E, para quem gosta de velocidade, ele pode chegar a 180 km/h.

Sobre as dimensões, o Tiggo 8 Pro mede 4,72 metros de comprimento e tem um entre-eixos de 2,71 metros, o que garante bastante espaço interno. O tanque comporta 51 litros, e ele pode carregar até 566 kg, contando passageiros e bagagem.

Um ponto interessante é o porta-malas, que varia bastante conforme a configuração dos bancos. Com a terceira fila ocupada, o espaço é de 193 litros. Se você rebatê-los, esse volume pode aumentar para impressionantes 889 litros. E se forem apenas dois ocupantes, dá para aproveitar até 1.930 litros de capacidade! Ah, e o porta-malas ainda conta com tampa elétrica e uma cobertura interna para proteger suas bagagens.

Falando do interior, o Tiggo 8 Pro se destaca com duas telas curvas integradas de 24,6 polegadas, que oferecem conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. As saídas de ar na segunda fileira melhoram o conforto para quem vai lá atrás, e ainda há um sistema de navegação GPS nativo super fácil de usar, com som premium da Sony e oito alto-falantes, para dar aquele clima nas viagens com a família e os amigos.