Nissan Kicks oferece descontos ampliados para PcD em agosto

O novo Nissan Kicks 2026 chegou com tudo ao Brasil! Ele vem com um visual totalmente repaginado, repleto de tecnologia e aquele motor turbo para dar aquele gás nas nossas aventuras. Recentemente, a Nissan anunciou que aumentou os descontos para as vendas diretas voltadas a pessoas com deficiência (PcD), o que é uma ótima notícia para quem tem direito à isenção de impostos.

A versão de entrada, a Sense 1.0 turbo com câmbio automático, tem um preço sugerido de R$ 164.990. Mas para quem se enquadra no programa PcD, o valor cai para R$ 144.390 — uma economia de R$ 20.600. Não é sempre que vemos este tipo de desconto, né? Por outro lado, a configuração Advance 1.0T AT, que custa R$ 175.990 no varejo, passa a custar R$ 158.990 com a isenção — uma boa folguinha de R$ 17.000.

Já pensando em mais opções, a versão Exclusive 1.0T AT, que normalmente custa R$ 182.490, também se beneficia, caindo para R$ 164.990. Isso representa um desconto de R$ 17.500. Por fim, o modelo topo de linha, o Platinum 1.0T AT, sai de R$ 199.000 para R$ 179.990 no programa PcD, garantindo um desconto de R$ 19.010.

O Kicks 2026 é equipado com o mesmo motor turbo de 1.0 litros, que entrega até 125 cavalos — exatamente como no Renault Kardian. O SUV traz um porta-malas bastante generoso, com capacidade de 470 litros. Isso é ótimo para quem ama pegar a estrada e precisa de espaço para a bagagem, não é mesmo?

Segundo o Inmetro, o consumo de combustível do Kicks é de 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada com gasolina. Já com etanol, os números caem para 8,3 km/l e 9,9 km/l. Atenção às paradas no posto: quem dirige em estrada sabe que esses números fazem toda a diferença na hora da economia.

O novo Kicks cresceu nas dimensões e agora mede 4,37 metros de comprimento — e esse ganho de 6 cm ajuda muito na sensação de conforto, principalmente em viagens longas. O entre-eixos também aumentou, são agora 2,66 metros. E o porta-malas, que antes tinha 432 litros, agora é ainda mais espaçoso.

Em julho, o Nissan Kicks teve 6.341 emplacamentos, o que reflete um aumento impressionante de 82,9% em relação a junho. Mesmo assim, o Volkswagen T-Cross continua na liderança na categoria, com 9.022 unidades vendidas. O Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross vêm logo em seguida, provando que a disputa no segmento de SUVs está acirradíssima.

É sempre bom ver marcas investindo em novas opções para os apaixonados por carros, não acha? O Kicks promete ser uma ótima escolha para quem busca conforto, tecnologia e economia.