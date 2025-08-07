Ganhe até R$ 1 bilhão com nova regra da Caixa

A Mega-Sena é um assunto que desperta a atenção de muita gente, e agora, com um novo acordo entre a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Fazenda, as coisas podem mudar ainda mais. Isso significa que os prêmios prometem ser ainda mais altos e atraentes.

Estamos nos aproximando da Mega da Virada, evento que está dando o que falar. Esse sorteio especial pode oferecer prêmios que chegam a R$ 1 bilhão! Anteriormente, o valor máximo que o sorteio podia acumular era de 62%, mas com essa atualização, estima-se que possa subir para aproximadamente 90%. Essa mudança implica também uma diminuição na quantidade de acertos necessários para ganhar, que vai de 19% para apenas 5%.

Como vai funcionar

Em 2024, por exemplo, a Mega da Virada premiou cerca de 2 mil apostas, com cada uma levando aproximadamente R$ 65 mil. Além disso, outras 190 mil apostas ganharam cerca de R$ 1.086 ao acertar quatro números. Com as novas regras, o prêmio pode alcançar até R$ 981 milhões.

Uma parte importante da arrecadação, que ainda permanece em 43,79%, é destinada à seguridade social, que abrange cultura e esportes, além dos serviços prestados pela Caixa. O aumento do valor reservado para o dia 31 de dezembro resulta dos sorteios e concursos da Mega-Sena.

No ano passado, a divisão de prêmios era de cerca de 5%, mas agora isso subiu para 10%. Recentes sorteios também influenciam o montante que será pago na Mega da Virada, que é esperada como a festa de encerramento do ano. Antes, os concursos tinham a seguinte distribuição: 35% para a sena, 19% para a quina e outros 19% para a quadra.

Com as alterações, essa divisão mudou significativamente, passando para 40% para a sena, 13% e 15% para a quina e quadra, respectivamente. Agora, quem acertar seis números pode levar até 14,29% do prêmio, embora os valores para acertos de cinco e quatro números tenham diminuído para 31% e 21%.

Essas mudanças na Mega-Sena são uma resposta da Caixa à queda nos números de apostas. Nos primeiros seis meses deste ano, a diminuição foi de cerca de 6%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Isso mostra que novas formas de jogar estão atraindo a atenção do público, trazendo um cenário curioso para o futuro da loteria.