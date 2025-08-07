Notícias

Gato Preto é preso enquanto grava story em São Paulo

Na manhã do dia 6 de agosto de 2025, o influenciador digital Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, foi detido em São Paulo enquanto gravava um vídeo para suas redes sociais. Ele foi abordado por policiais que estavam à procura de um mandado de prisão em aberto e, ao se deparar com Samuel, o prenderam imediatamente.

Após a prisão, Gato Preto foi levado para uma delegacia, onde ficou à disposição da Justiça. Até o momento, não foram divulgados os detalhes sobre o motivo do mandado contra ele, e ele não fez novas postagens nas redes sociais desde a detenção.

Essa não é a primeira vez que o influenciador enfrenta problemas com a lei. Anteriormente, ele foi preso após uma denúncia de agressão feita por Bia Miranda, mas foi solto pouco tempo depois dessa ocorrência.

A detenção de Gato Preto gerou repercussão entre seus seguidores e nas redes sociais, levantando questionamentos sobre a segurança e a imagem dos influenciadores digitais em meio a situações inesperadas.

Ainda não há informações sobre as próximas etapas do processo legal que envolvem Samuel Santana. Ele segue sendo um dos nomes mais comentados nas plataformas sociais, mesmo após os recentes acontecimentos.

