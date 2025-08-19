Nissan Kicks Exclusive para PcD chega com desconto de R$ 17.500

O Nissan Kicks Exclusive continua firme na luta para atender às necessidades de pessoas com deficiência. Se você se enquadra nos critérios de elegibilidade, vale a pena dar uma olhada na campanha de vendas diretas da marca, que vai até o final de agosto. Essa versão intermediária oferece isenção de IPI e um bônus de fábrica, tornando a compra ainda mais atraente.

Agora, vamos falar sobre o Kicks 2026, que não está de brincadeira. Ele cresceu e quer competir até com SUVs de porte médio. Com 4,37 metros de comprimento e 2,66 m de entre-eixos, você percebe logo que não é mais um “carro pequeno”. O porta-malas também foi ampliado para 470 litros, ideal para aqueles roteiros de viagem com a família ou amigos. No visual, a marca apostou em linhas mais limpas, faróis e lanternas de LED, e rodas que podem chegar até 19 polegadas. O design da traseira, com lanternas conectadas por uma faixa preta, traz um toque moderninho.

Agora, se você se encaixa nas regras de isenção, a economia pode ser significativa. O Kicks Exclusive, que tem um preço tabela de R$ 182.490, pode sair por R$ 164.990 com os descontos — isso dá um alívio no bolso de R$ 17.500, quando você soma a isenção de IPI e o bônus de fábrica. E vale lembrar que esse preço é para a pintura sólida; se você quiser algo mais elaborado, como pintura metálica ou perolizada, pode adicionar até R$ 2.150.

Além do que já mencionamos, o Kicks Exclusive 2026 vem recheado de tecnologia. Ele traz um painel de instrumentos digital de 12 polegadas, rodas de liga leve de 19 polegadas, sensor de estacionamento dianteiro e um sistema de som com seis alto-falantes. A central multimídia é lá de 12,3 polegadas, com conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além de câmera de ré. Para segurança, são seis airbags, ar-condicionado digital e até paddle shifts, que sempre dão aquele toque esportivo ao dirigir.

Outro ponto bacana é que ele possui freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, partida remota do motor e câmera 360°, algo muito útil para manobras em lugares apertados. Ah, e você ainda conta com carregador de celular por indução e faróis Full LED, que garantem uma iluminação impecável à noite.

De acordo com a Fenabrave, o Kicks registrou 6.341 emplacamentos em julho, o que representa um crescimento de impressionantes 82,9% em relação ao mês anterior. Mas calma, o T-Cross da Volkswagen ainda lidera, com 9.022 unidades, seguido pelo Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross. Ou seja, tem competição acirrada por aí!

Sob o capô, o Kicks Exclusive é equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, o mesmo que você encontra no Renault Kardian. Ele entrega até 125 cv de potência e 20,4 kgfm de torque quando abastecido com etanol. Para quem busca eficiência, essa é uma combinação interessante com o câmbio automatizado de dupla embreagem.

E se você está pensando em aproveitar esses benefícios, vale a pena conferir as opções disponíveis. O modelo oferece uma boa relação de custo-benefício e tecnologias que tornam a experiência ao volante ainda mais prazerosa.