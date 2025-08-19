Mundo Automotivo

Nissan Kicks Exclusive para PcD chega com desconto de R$ 17.500

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
2 minutos lidos
Nissan Kicks Exclusive para PcD é liberado com desconto de R$ 17.500
Crédito da imagem: Caio Fort Nissan

O Nissan Kicks Exclusive continua firme na luta para atender às necessidades de pessoas com deficiência. Se você se enquadra nos critérios de elegibilidade, vale a pena dar uma olhada na campanha de vendas diretas da marca, que vai até o final de agosto. Essa versão intermediária oferece isenção de IPI e um bônus de fábrica, tornando a compra ainda mais atraente.

Agora, vamos falar sobre o Kicks 2026, que não está de brincadeira. Ele cresceu e quer competir até com SUVs de porte médio. Com 4,37 metros de comprimento e 2,66 m de entre-eixos, você percebe logo que não é mais um “carro pequeno”. O porta-malas também foi ampliado para 470 litros, ideal para aqueles roteiros de viagem com a família ou amigos. No visual, a marca apostou em linhas mais limpas, faróis e lanternas de LED, e rodas que podem chegar até 19 polegadas. O design da traseira, com lanternas conectadas por uma faixa preta, traz um toque moderninho.

Agora, se você se encaixa nas regras de isenção, a economia pode ser significativa. O Kicks Exclusive, que tem um preço tabela de R$ 182.490, pode sair por R$ 164.990 com os descontos — isso dá um alívio no bolso de R$ 17.500, quando você soma a isenção de IPI e o bônus de fábrica. E vale lembrar que esse preço é para a pintura sólida; se você quiser algo mais elaborado, como pintura metálica ou perolizada, pode adicionar até R$ 2.150.

Além do que já mencionamos, o Kicks Exclusive 2026 vem recheado de tecnologia. Ele traz um painel de instrumentos digital de 12 polegadas, rodas de liga leve de 19 polegadas, sensor de estacionamento dianteiro e um sistema de som com seis alto-falantes. A central multimídia é lá de 12,3 polegadas, com conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além de câmera de ré. Para segurança, são seis airbags, ar-condicionado digital e até paddle shifts, que sempre dão aquele toque esportivo ao dirigir.

Outro ponto bacana é que ele possui freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, partida remota do motor e câmera 360°, algo muito útil para manobras em lugares apertados. Ah, e você ainda conta com carregador de celular por indução e faróis Full LED, que garantem uma iluminação impecável à noite.

De acordo com a Fenabrave, o Kicks registrou 6.341 emplacamentos em julho, o que representa um crescimento de impressionantes 82,9% em relação ao mês anterior. Mas calma, o T-Cross da Volkswagen ainda lidera, com 9.022 unidades, seguido pelo Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross. Ou seja, tem competição acirrada por aí!

Sob o capô, o Kicks Exclusive é equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, o mesmo que você encontra no Renault Kardian. Ele entrega até 125 cv de potência e 20,4 kgfm de torque quando abastecido com etanol. Para quem busca eficiência, essa é uma combinação interessante com o câmbio automatizado de dupla embreagem.

E se você está pensando em aproveitar esses benefícios, vale a pena conferir as opções disponíveis. O modelo oferece uma boa relação de custo-benefício e tecnologias que tornam a experiência ao volante ainda mais prazerosa.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

VW cobra assinatura para desbloquear potência que o carro já tem

VW exige assinatura para liberar potência dos veículos

27 minutos atrás
GWM anuncia chegada do Wey 07 ao mercado brasileiro em outubro

GWM confirma lançamento do Wey 07 no Brasil em outubro

1 hora atrás
Toyota Hilux cabine simples é flagrada em testes na Tailândia

Toyota Hilux cabine simples é vista em testes na Tailândia

1 hora atrás
Volkswagen Nivus híbrido é flagrado com design do SUV do Golf

Volkswagen Nivus híbrido é visto com design do SUV Golf

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo