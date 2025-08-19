Mundo Automotivo

Honda reduz preço do HR-V Advance 2026 para PcD em agosto

Honda baixa preço do HR-V Advance 2026 em R$ 11.435 para PcD em agosto
O Honda HR-V Advance 2026 chegou ao mercado com algumas mudanças que já começaram a fazer barulho entre os apaixonados por carros. O visual recebeu um toque novo, principalmente na dianteira, e a lista de itens de série ficou mais recheada. Se você é um fã desse modelo, já pode ficar de olho, pois a versão intermediária começou a ser vendida em agosto.

Quem está pensando em trocar de carro e se encaixa nas regras de isenção para pessoas com deficiência (PcD) pode aproveitar uma oportunidade interessante. A versão Advance 1.5T CVT, que é a mais acessível, pode ser encontrada na cor Branco Tafetá sólido por R$ 199.400. Já para o público PcD, o valor fica mais leve no bolso, saindo por R$ 187.964,13. Isso resulta em uma economia de R$ 11.435,87, o que faz a diferença na hora de fechar um negócio.

A versão mais completa, a Touring, custa R$ 209.900, um pouco acima do teto de R$ 200 mil que garante a isenção de IPI. Portanto, é bom ficar atento ao bolso se essa for a sua opção.

### Sob o Capô

Mas vamos falar do que realmente interessa: a performance. O HR-V 2026 vem equipado com um motor 1.5 turbo. O bicho é bom, oferecendo 177 cv de potência e torque de 24,5 kgfm. E o câmbio é automático CVT, que simula sete marchas e ainda conta com aletas atrás do volante para quem gosta de ter um controle maior na hora de dirigir. Um detalhe que vale mencionar é a eficiência do motor. Na cidade, o carro faz cerca de 8,1 km/l com etanol e 9,1 km/l com gasolina; já na estrada, esses números melhoram bastante, chegando até 12,9 km/l.

### Detalhes que Impressionam

Falando em tecnologia, o Honda HR-V Advance 2026 não decepciona. Ele traz central multimídia de 8 polegadas, que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O painel de instrumentos, que também é digital com tela de 7 polegadas, confere um ar moderno ao interior. E quem gosta de conforto vai adorar o ar-condicionado digital de duas zonas, que garante que todos os ocupantes viajem no clima perfeito.

Mas não para por aí! O carro vem com rodas de 18 polegadas, sensor de chuva, retrovisor interno eletrocrômico, e por dentro, bancos de couro que são puro charme. Além disso, você tem acesso por chave presencial, partida por botão, carregador de celular por indução e até faróis de LED com acendimento automático. E para aqueles que pegam muito trânsito, o piloto automático adaptativo é uma mão na roda.

### Segurança em Primeiro Lugar

Nem tudo é só conforto e tecnologia; a segurança também é prioridade. O modelo conta com airbags frontais, laterais e cortina, além de uma câmera de ré e sensor de estacionamento dianteiro. E, se você já pegou estrada à noite, sabe como o farol adaptativo faz toda a diferença.

Com tudo isso, o Honda HR-V Advance 2026 não apenas se reafirma no mercado, mas também mostra que vem com tudo para enfrentar a concorrência. Para quem já é fã do modelo ou está em busca de um SUV com um bom equilíbrio entre preço, tecnologia e segurança, essa novidade merece toda a atenção.

