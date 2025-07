Nissan Kicks 2026 chega com preço reduzido e taxa zero

O mercado automotivo sempre está marcado por novidades, e a chegada do novo Nissan Kicks 2026 não é diferente. Além da expectativa em torno de um modelo atualizado, a Nissan trouxe promoções maneiras que podem atrair aqueles que estão pensando em trocar de carro. As condições especiais incluem bônus na avaliação do usado e financiamento em 18 vezes sem juros, o que é uma mão na roda para quem precisa manter as contas em dia.

Começando pelo Kicks Sense 2026, a versão de entrada, ele custa R$ 164.990, mas você pode sair com ele por R$ 159.990 aplicando o bônus na sua troca. Para conseguir o financiamento sem juros, a entrada precisa ser de 70%, ou seja, cerca de R$ 111 mil. A boa notícia é que isso resulta em 18 parcelas de aproximadamente R$ 2.807,90. Para quem está buscando um pouco mais de sofisticação, a versão Platinum 2026, que é a top de linha, sai por R$ 199 mil, mas ainda tem o bônus de R$ 5 mil. A entrada aqui sobe para R$ 139.300 com parcelas de R$ 3.474,50.

E não pense que a promoção fica só por aí! O Kicks Advance, que custa R$ 175.990, e o Exclusive, de R$ 182.490, também entram na dança. Todos carregam um motor 1.0 turbo que entrega de 120 a 125 cv e um torque que varia entre 20,4 e 22,4 kgfm, combinado com um câmbio automatizado de dupla embreagem com seis marchas. Dirigir um carro com essa estrutura em uma estrada cheia de curvas é realmente uma experiência para os amantes de carro.

Além de preço e motor, o novo Kicks também teve um upgrade em sua aparência e nas opções de equipamentos. Dependendo da versão, você pode encontrar um pacote ADAS completo, que traz uma série de assistências ao motorista, um sistema de som assinado pela Bose e um teto-solar panorâmico que é um charme na versão Platinum, e que certamente faz diferença em passeios de fim de semana.

O Kicks não é mais um SUV qualquer; sua briga agora é com feras do mercado como o Hyundai Creta e o VW T-Cross. Mas parece que a Nissan também mirou nos rivais mais parrudos, como o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross. Isso se dá, entre outras coisas, pelo seu entre-eixos de 2.655 mm e um porta-malas que acomoda até 470 litros, perfeito para quem curte sair com a família ou levar muitas malas em uma viagem. Quem já teve que organizar tudo no porta-malas sabe como é importante ter esse espaço extra.

Agora, só falta experimentar e ver de perto tudo que esse novo Nissan Kicks 2026 tem a oferecer. A aventura está te esperando na concessionária!