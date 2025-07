Como calcular o Saque-Aniversário do FGTS passo a passo

Milhões de brasileiros já descobriram as vantagens do Saque-Aniversário do FGTS. Essa modalidade permite que você acesse uma parte do saldo do Fundo de Garantia mesmo sem estar desempregado. É uma forma interessante de ter um dinheiro extra a cada ano.

Todo trabalhador tem a chance de retirar um valor proporcional ao que tem em conta, seja na conta ativa ou inativa. Para fazer isso, é bem simples: basta acessar o aplicativo ou o site do FGTS. Você precisa informar seu CPF e senha, e então pode confirmar a opção do Saque-Aniversário.

Como funciona

Ao optar pelo Saque-Aniversário, você deve lembrar que, caso seja demitido sem justa causa, não poderá retirar o total do FGTS. Nessa situação, terá apenas direito a sacar a multa rescisória de 40%. O valor que você pode retirar a cada ano é calculado com base no saldo total do FGTS. Isso envolve uma alíquota e, em alguns casos, uma parcela fixa adicional.

Para entender melhor, a fórmula é bem simples: valor do saque = saldo total x alíquota. Se seu saldo for menor, a alíquota será maior, mas com a parcela fixa, é o contrário. Por exemplo, saldos de até R$ 500,00 têm uma alíquota de 50%. Já valores acima de R$ 20.001,00 terão uma parcela fixa de R$ 2.900,00.

Os trabalhadores podem consultar seus saldos pelo aplicativo, e o ideal é usar o simulador disponível para calcular quanto você consegue sacar. O saque pode ser feito entre o mês do seu aniversário e o segundo mês seguinte. Caso você não realize a retirada nesse período, o dinheiro volta para a conta do FGTS.

E tem mais: existe a possibilidade de antecipação do Saque-Aniversário, que funciona como um empréstimo com garantia do seu saldo do FGTS. Algumas instituições financeiras têm parcerias com bancos que oferecem juros mais baixos do que os de um crédito pessoal comum. Ao optar por essa alternativa, você autoriza a consulta do seu saldo e escolhe uma instituição.

Depois de simular o valor, é só assinar o contrato e receber o crédito antecipado, que será descontado do saldo do FGTS futuramente. Essa opção pode ser bem vantajosa para quem busca uma renda extra durante o ano, mas é importante ficar atento às regras e prazos para tomar a melhor decisão. Assim, você consegue usar o Saque-Aniversário de forma que atenda às suas necessidades.