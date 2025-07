Casos de crimes violentos em cada estado: atualização 2025

Em 2024, o Brasil apresentou uma queda de 5,4% nas mortes violentas intencionais em comparação com o ano anterior. No total, foram registradas 44.127 mortes, resultando em uma taxa de 20,8 homicídios para cada 100 mil habitantes.

Desde 2012, a redução acumulada dessas mortes violentas chega a 25%, com diminuições notáveis em todas as regiões do país. Esses dados fazem parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, um relatório divulgado em 24 de outubro, que foi elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O documento identifica várias razões para a diminuição dos índices de violência. Entre os fatores destacados estão a implementação de políticas públicas de segurança baseadas em dados e evidências, mudanças na demografia da população e iniciativas de controle das armas.

Além disso, o relatório também apresenta um mapeamento detalhado dos casos registrados por estado, oferecendo uma visão abrangente sobre a violência em diferentes áreas do Brasil. Esses números são importantes para compreender a situação da segurança pública no país e as medidas que podem ser tomadas para continuar reduzindo a violência.