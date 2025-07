Nissan e Infiniti fazem recall de 500 mil veículos

A Nissan acaba de anunciar um recall que afeta mais de 480 mil veículos nos Estados Unidos e no Canadá. O motivo? Um possível defeito nos motores VC-Turbo de 1.5 e 2.0 que pode causar ruídos estranhos, perda de potência e, em casos mais sérios, a quebra total do motor. E quem aqui já não passou um sufoco por causa de um problema assim?

Os motores envolvidos nesse recall foram fabricados de 2018 até 2023 e são parte da nova tecnologia de compressão variável. Embora a montadora aponte que apenas 1,2% das unidades possam ter a falha, como precaução, todos os veículos desse lote estão sendo convocados. É sempre melhor prevenir do que esperar uma situação complicada na estrada, certo?

Entre os modelos que estão na lista de convocados, temos o Nissan Rogue (2021 a 2024), o Altima (2019 e 2020), e os queridos Infiniti QX50 (2019 a 2022) e QX55 (2022). No total, são 443.976 veículos nos EUA e 37.760 no Canadá. Quando você fica sabendo que seu carro pode ter um probleminha, a melhor atitude é agir rápido.

O hiccup com esses motores está na questão do desgaste prematuro dos mancais principais. Isso pode ser provocado por contaminação ou erro no acabamento durante a fabricação, e o resultado pode ser detritos metálicos dentro do cárter, que, acreditem, comprometem o motor de um jeito que pode ser irreversível. Imagina só a frustração de ficar na estrada com o carro morrendo!

Se o seu veículo entra no recall, a boa notícia é que o procedimento de reparo é relativamente tranquilo. Se não houver sujeira no motor, basta trocar o óleo e reprogramar a central eletrônica. Mas, se você suspeitar que houve contaminação, a Nissan se compromete a substituir o motor sem custo. Isso é um alívio!

A tecnologia VC-Turbo foi lançada como uma revolução, prometendo um desempenho de dar inveja e um consumo que faz você pensar duas vezes antes de parar no posto. Mas, problemas como ruídos e falhas mecânicas já haviam aparecido antes, então não é de se espantar que a montadora tenha tomado essa atitude agora. Recentemente, a Volvo também fez um recall, chamando 12 mil veículos por questões de software — tudo isso nos faz lembrar como é importante ficar de olho nas atualizações e avisos!

O recall foi iniciado após a NHTSA, a agência de segurança viária dos EUA, receber documentação apontando os riscos. Se você é proprietário de um desses modelos, é melhor dar um pulo na concessionária para uma inspeção e correção. E, se você está pensando em um carro novo da marca, vale a pena checar os descontos do Novo Nissan Kicks 2026 para PcD. Assim, você garante uma compra com benefícios!