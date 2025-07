Rick and Morty revela participação de James Gunn e Zack Snyder

James Gunn e Zack Snyder Fazem Participação Surpresa em "Rick and Morty"

O episódio 7 da oitava temporada de "Rick and Morty", intitulado "Ricker Than Fiction", trouxe surpresas com a participação dos cineastas James Gunn e Zack Snyder. Eles apareceram como versões exageradas de si mesmos e deram voz a personagens no desenho animado.

O produtor executivo da série, Scott Marder, comentou sobre a experiência, afirmando que ambos se mostraram divertidos e receptivos durante as gravações. "Eles disseram que assistem a série quando têm um tempo livre, então estavam animados em fazer parte do episódio. Riram e se divertiram com tudo que apresentamos", contou Marder.

No episódio, James Gunn é retratado como um vilão. Rick e Morty ficam insatisfeitos com a nova direção da franquia cinematográfica "Maximum Velocitree", e decidem ir até os estúdios da Warner Bros. para enfrentar Gunn, o diretor da série. Ao não gostarem da resposta dele, Rick e Morty utilizam um dispositivo chamado "Movie-lizer" para reescrever a história do filme.

Em uma cena no refeitório da Warner Bros., Gunn encontra Zack Snyder, que faz uma piada sobre o novo corte de "Superman". “Ele é o ‘Homem de Aço’, não o ‘Homem da Conversa’. Faça mais cenas dele batendo!”, diz Snyder, enquanto elogia o personagem Rick Sanchez, sugerindo que ele não representa os verdadeiros fãs, mas sim é o "homem mais inteligente do universo".

O desfecho do episódio mostra Rick e Morty, junto com Jerry, criando um final alternativo para "Maximum Velocitree", onde se tornam vilões. Quando eles acabam morrendo no filme, Gunn comenta, emocionado: “Eles conseguiram! Que final! Eles superaram o Gunn!”

Após o episódio, Rick e Morty retornam ao mundo real, mas Gunn se apodera do disco rígido do Movie-lizer. Ele se dirige ao executivo da Warner Bros., dizendo que a nova ideia pode salvar Hollywood e dar esperança às pessoas. Contudo, sua felicidade é interrompida quando é “morto” por uma arma chamada “Sundae”.

Marder se mostrou entusiasmado com o episódio, afirmando que os fãs buscam histórias que remetam ao estilo clássico da série. Ele mencionou que a ideia do “Movie-lizer” já estava sendo discutida anteriormente, inicialmente pensada como “Book-alizer”, centrada em Jerry escrevendo um romance. O título "Maximum Velocitree" é uma referência divertida às franquias "Transformers" e "Velozes e Furiosos".

Para a equipe de produção, a inclusão de Gunn foi uma escolha natural. Ele e Snyder não hesitaram em participar, e Gunn até se organizou para gravar suas falas logo após terminar a produção de "Superman".

A interação entre Gunn e Snyder, que gravaram suas falas juntos e tiraram uma foto que se tornou viral, foi mantida em segredo até o lançamento do episódio. Marder elogiou a capacidade da equipe em manter a confidencialidade, já que os fãs costumam prestar atenção a todos os detalhes.

O enredo de "Ricker Than Fiction" aborda a paixão dos fãs e as discussões em torno de franquias e sequências, trazendo uma crítica ao modo como as pessoas costumam avaliar e opinar sobre o trabalho criativo dos outros.

Marder contou que, apesar de Gunn ter um final drástico no episódio, sempre há a possibilidade de que ele retorne, uma vez que agora faz parte do universo de "Rick and Morty". Snyder, por sua vez, demonstrou tanto entusiasmo que logo manifestou interesse em participar mais vezes.

Assim, a conversa sobre um "Snyder cut" do episódio surgiu como uma possibilidade divertida, já que Marder revelou que aprecia uma boa versão estendida.